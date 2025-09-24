szeptember 25., csütörtök

Sokan várják a napokban, hogy csengessen a postás. Szeptember elején megkezdődött és várhatóan október közepéig befejeződik a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése. Kiderült, Vasban várhatóan mikor osztják a juttatást.

Kiderült, mikor érkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány Vas vármegyébe

Ki jogosult és ki ne jogosult a nyugdíjas élelmiszer-utalványra? Mutatjuk a választ!

Forrás: Freepik/illusztráció

Fotó: Anna Zielinska

Korábban megírtuk, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak a nyugdíjasok ősszel. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézbesítése szeptember elején megkezdődött. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése szerint már több mint 800 ezer nyugdíjas megkapta az utalványt. Végre kiderült az is, Vas vármegyébe mikor érkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány. 

Hamarosan Vasba is megérkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Hamarosan Vasba is megérkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Fotó: Anna Zielinska / Forrás: Freepik/illusztráció

Ekkor érkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány Vas vármegyébe

A pénzcentrum információi szerint a 30 ezer forintos utalványok kézbesítése, irányítószám alapján, növekvő sorrendben zajlik és összesen hat hetéig tart. Ez alapján könnyen kiszámítható: a vasi nyugdíjasok az utolsók között kapják meg az élelmiszer-utalványt, várhatóan október első vagy második hetében. 

Ha kíváncsi, hogy ki, mire költheti az utalványt, korábbi cikkünkből megtudhatja.  

 

