Kiderült, mikor érkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány Vas vármegyébe

Korábban megírtuk, 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak a nyugdíjasok ősszel. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány kézbesítése szeptember elején megkezdődött. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése szerint már több mint 800 ezer nyugdíjas megkapta az utalványt. Végre kiderült az is, Vas vármegyébe mikor érkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány.

Hamarosan Vasba is megérkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány

Fotó: Anna Zielinska / Forrás: Freepik/illusztráció

Ekkor érkezik a nyugdíjas élelmiszer-utalvány Vas vármegyébe

A pénzcentrum információi szerint a 30 ezer forintos utalványok kézbesítése, irányítószám alapján, növekvő sorrendben zajlik és összesen hat hetéig tart. Ez alapján könnyen kiszámítható: a vasi nyugdíjasok az utolsók között kapják meg az élelmiszer-utalványt, várhatóan október első vagy második hetében.

