Összefogás

Negyven nap az életért – Szombathelyen az idén is kiállnak az élet védelmében

Címkék#szombathelyi egyházmegye#40 Nap Az Életért#Kosárné Varga Anett#édesanya

2025 őszén Szombathely ismét részt vesz a „40 Nap az Életért” elnevezésű nemzetközi életvédelmi kampányban. A kiállással a szervezők fő célja, hogy rávilágítsanak a magzati élet védelmének fontosságára.

„Magyarországon évente mintegy 21 ezer művi abortuszt hajtanak végre, vagyis naponta 60 gyermek és édesanya esik áldozatául ennek a beavatkozásnak. Következményeként családok és egész társadalmunk sérül, majd próbál gyógyulni ebből az állapotból. A kórház melletti kiállásunkkal támogatni szeretnénk a nehéz helyzetben levő várandós anyákat. Békés imával, a hozzánk fordulók meghallgatásával és segélyszervezetek elérhetőségével tudjuk segíteni a krízisbe került várandós kismamákat”, mondja Kosárné Varga Anett, a 40 Nap Az Életért kampány szombathelyi koordinátora. 

2025 őszén Szombathely ismét részt vesz a „40 Nap az Életért” elnevezésű nemzetközi életvédelmi kampányban.
Forrás: Magyar Kurír

40 Nap Az Életért kampány Szombathelyen is

Kérésre imádkoznak a várandósságukban veszélyeztetett édesanyákért, a már megszületett, de nehéz helyzetben levő csecsemőkért, családjaikért, valamint a vetélés során elveszített magzatok családjaiért. Emellett fontosnak tartják az orvosokért, ápolókért, kórházi dolgozókért mondott imákat, így segítve munkájukat, mellyel az élet védelmét szolgálják. 

– Célunk, hogy a társadalom hozzáállása az abortusszal kapcsolatban megváltozzon. Szemléletformálásra van szükség. Támogató közeget kellene biztosítanunk az édesanyáknak, fiatal pároknak, családoknak, hogy merjék vállalni, fel tudják nevelni gyermeküket. 

Abortusz után nehéz a gyógyulás. A posztabortusz-szindrómáról keveset hallunk. Testi-lelki tünetei az édesanyára nehezednek, mely kihat a családra, párkapcsolatra, egész társadalmunkra. Léteznek olyan lelki hétvégék, melyek segítenek a feldolgozásban, gyógyulásban, ilyen a Ráhel Szőlőskertje.  Ha ismeretségünkben van krízisben levő várandós, ajánljuk neki a egyuttazeletert.hu elérhetőséget, mondja. 

Közös imával, szentmisével

Szeptember 24-én, szerdán, 16 órakor gyűlnek össze először a Markusovszky-kórház sarkánál, a körforgalomnál közös imára. Ezt követően a kórház melletti Annunciáta nővérek kápolnájában Székely János püspök tart szentmisét 17 órai kezdettel, melynek keretében megnyitja a 40 napig tartó életvédő programot. A kórház melletti imaalkalmak hétfőnként 10-12 óra, szerdánként 16-18 óra, péntekenként 14-16 óra között lesznek. 

Békés kiállásukhoz várják a csatlakozni kívánók jelentkezését, felekezettől függetlenül. Elérhetőség: [email protected], +36 70 940 6120 További információ: 40napazeletert.hu, 40daysforlife.com, Fb: 40 Nap Az Életért Szombathely

Mindenki születésnapja – Séta az életért Budapesten

A Szombathelyi Egyházmegye szívén viseli az élet védelmének fontosságát. A közös fellépés jegyében hívnak a „Mindenki születésnapja – Séta az életért elnevezésű programra, melyet szeptember 13-án, szombaton délután 14 órai kezdettel rendeznek meg Budapesten. »Azért indulunk el együtt, mert egy olyan jövőt képzelünk el, ahol minden egyes emberi élet méltóságát védik és értékelik” – írják a szervezők. A Szombathelyi Egyházmegye autóbuszt indít az alakalomra, amelyre még fogadnak jelentkezéseket. Jelentkezés: [email protected], 94/513-198 További információ: mindenkiszuletesnapja.hu

 

