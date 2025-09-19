Életmentés az utolsó pillanatban: majdnem megfulladt egy 15 hónapos kislány

Bár már több nap telt el az életmentés óta, a drámai akció továbbra is kísérti a mentőket. Arno Wösch helikopterpilótát, Mario Trieb repülőmentőt és Ulrich Hager sürgősségi orvost hétfő késő délután riasztották egy rudeni vészhelyzethez. Egy kisgyermek lenyelt egy darab műanyagot. A mentőhelikopter felszállt a klagenfurti bázisról, és tizenegy perccel később landolt a helyszínen - írja az ORF.

Életmentés: Balról jobbra: Mario Trieb repülőmentő, Ulrich Hager sürgősségi orvos és Arno Wösch pilóta

Forrás: ORF

Hager sürgősségi orvos így nyilatkozott az esetről: „A helyszínen láttuk, hogy a helyzet nagyon drámai: a gyermek lenyelt egy kupakot, és az annyira beszorult a torkába, hogy gyakorlatilag fulladozott. Drámai jelenet volt a mentők és a család számára. A lehető leggyorsabban biztosítani kellett a légutakat, és mesterséges mélyaltatásba kellett helyeznünk a gyermeket. Sikerült eltávolítanunk az idegen testet.”

A mentőknek nem sok idejük volt – mondta Hager: „Ez egy utolsó pillanatban történt mentés, közvetlenül azelőtt, hogy abbahagyta volna a légzést.” A kis Leni túlélte, és a klagenfurti kórházba szállították. Mindössze két nap múlva hazatérhetett.

Életmentés: ellátogathatnak a mentőkhöz

A szülők azt tervezik, hogy hamarosan elviszik a gyermeket a helikopterbázisra, hogy meglátogassák megmentőiket.