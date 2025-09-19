48 perce
Életmentés az utolsó pillanatban: majdnem megfulladt egy 15 hónapos kislány
Ausztriában egy mentőhelikopter személyzete az utolsó pillanatban megmentette egy 15 hónapos kislány életét hétfőn. Lenyelte egy kéteurós érme méretű gyerek gyümölcssaláta műanyag kupakját, mutatjuk az életmentés részleteit.
Bár már több nap telt el az életmentés óta, a drámai akció továbbra is kísérti a mentőket. Arno Wösch helikopterpilótát, Mario Trieb repülőmentőt és Ulrich Hager sürgősségi orvost hétfő késő délután riasztották egy rudeni vészhelyzethez. Egy kisgyermek lenyelt egy darab műanyagot. A mentőhelikopter felszállt a klagenfurti bázisról, és tizenegy perccel később landolt a helyszínen - írja az ORF.
Hager sürgősségi orvos így nyilatkozott az esetről: „A helyszínen láttuk, hogy a helyzet nagyon drámai: a gyermek lenyelt egy kupakot, és az annyira beszorult a torkába, hogy gyakorlatilag fulladozott. Drámai jelenet volt a mentők és a család számára. A lehető leggyorsabban biztosítani kellett a légutakat, és mesterséges mélyaltatásba kellett helyeznünk a gyermeket. Sikerült eltávolítanunk az idegen testet.”
A mentőknek nem sok idejük volt – mondta Hager: „Ez egy utolsó pillanatban történt mentés, közvetlenül azelőtt, hogy abbahagyta volna a légzést.” A kis Leni túlélte, és a klagenfurti kórházba szállították. Mindössze két nap múlva hazatérhetett.
Életmentés: ellátogathatnak a mentőkhöz
A szülők azt tervezik, hogy hamarosan elviszik a gyermeket a helikopterbázisra, hogy meglátogassák megmentőiket.
