Elhunyt az ELTE Savaria Egyetemi Központ jogelődjének tanára

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az ELTE Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvtudományi Tanszék jogelődje, a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott oktatója, a nyelvtudomány kandidátusa, Guttmann Miklós 81. életévét alig betöltve 2025. szeptember 12-én elhunyt.

Forrás: SEK-archív/Kleinhappel Miklós

Mint írják, 1944. szeptember 4-én született Náraiban. Az általános iskolát szülőfalujában, a középiskolát Szombathelyen végezte. 1969-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet, 1973-ban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem, 1977-ben magyar nyelv és irodalom szakon kitüntetéses diplomát szerzett.

Jákon kezdődött a tanári pályája, 1974. augusztus 1-ig tanított itt, illetve vizsgálni kezdte tanítványai nyelvi sajátosságait. Ez az általános iskolai tanítási tapasztalat sokat segítette későbbi munkájában, a Szombathelyi Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén. A tanszék alapítója, Szabó Géza hívta munkatársként 1974-ben az akkor szerveződő nyugat-dunántúli tanárképző központba. Komoly szerepet vállalt a szombathelyi magyar szakos tanárképzés elindításában. A hallgatók tanítási gyakorlatát szervezte, illetve feladata volt a vasi földrajzi nevek gyűjtésének a folytatása. Bekapcsolódott a tanszéki élőnyelvi kutatómunkába is, a dialektológia iránti vonzalma itt teljesedett ki. Szívesen foglalkozott a paraszti gazdálkodás szókincsével, a német eredetű tájszavak gyűjtésével, és számos hallgatóját bevonta a tájszavak állapotának, mozgásának, nyelvszociológiai összefüggéseinek vizsgálatába, akik értékes szakdolgozatokat írtak a témából. Guttmann Miklós a szombathelyi dialektológiai műhely virágkorának meghatározó egyénisége volt, Szabó Géza, Bokor József, Molnár Zoltán és Vörös Ottó tanár urakkal együtt. 38 évig, 1974 és 2012 között volt a tanszék a második otthona, főiskolai tanárként innen vonult nyugdíjba. Az iskolai gyakorlattal összefüggésben, személyes tapasztalata alapján kezdett el foglalkozni az általános iskolai tanulók nyelvhasználatával. Iskolai nyelvszociológiai elemzéseket készített arról, hogy a gyerekek nyelvében hogyan van meg a helyi nyelvjárás, mennyire ismerik és használják azt. Kandidátusi értekezését is e témából írta, valamint sok tanítványa figyelmét szintén e terület vizsgálatára irányította.