Gyász: elhunyt az ismert magyar atléta

A Budapesti Honvéd Sportegyesület hivatalos közösségi oldalán tette közzé, hogy elhunyt Könye Irma.

Elhunyt az ismert atléta.

Elhunyt Könye Irma atléta

Hosszan tartó súlyos betegség után csütörtök hajnalban 71 éves korában elhunyt Könye Irma, többszörös magyar bajnok atléta, aki aktív pályafutása befejeztével edzőként is hosszú évtizedeken át a Budapesti Honvéd Sportegyesület atlétikai szakosztályának oszlopos tagja volt. 1969 óta tartozott a BHSE kötelékébe, szeretett klubját második otthonának tekintette, érdemei elismeréseként idén májusban Budapesti Honvéd Sportegyesületért-díjat vehetett át.

Mindenki Irma nénije volt. Az az ember, akinek mindig volt egy jó szava, egy bátorító mosolya, aki önzetlenül segített, és akinek szíve tele volt szeretettel. Edzőként nap mint nap ott állt a pályán, mert számára az atlétika és az atléták jelentették az életet. Pályafutása során számos tehetséges sportolót nevelt fel, akik nemcsak eredményeikkel, hanem emberi értékeikkel is tovább viszik az ő örökségét.

Sokáig nem is lehetett látni rajta betegségét, mert ahogy a pályán, úgy betegségében is a végsőkig küzdött.

Irma néni nemcsak edző volt, hanem példakép is: a kitartás, a segítőkészség és az emberség példája.