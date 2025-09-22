Elhunyt a népszerű onkológus

Szomorú hírről számolt be hivatalos közösségi oldalán az Országos Onkológiai Intézet: elhunyt dr. Hullán Lehel, onkológus, kutató, oktató.

Elhunyt dr. Hullán Lehel

Forrás: Országos Onkológiai Intézet

- Szomorúan tudatjuk, hogy elhunyt Dr. Hullán Lehel, az Országos Onkológiai Intézet Biokémiai Osztályának egykori szakembere. Dr. Hullán Lehel több mint négy évtizedet töltött az intézet falai között kutatóként, tanárként és közösségi emberként. Tudományos kíváncsisága, elhivatottsága és a biokémia iránti szenvedélye végigkísérte életét. Oktatóként generációkat vezetett be a biokémia és patokémia világába, publikációi és kutatásai a timidilát bioszintézis területén nemzetközi szinten is elismertek. Társadalmi érzékenysége és szakmai közéleti szerepvállalása példamutató volt: éveken át segítette az Onkológiai Intézet szakmai közösségeit, többek között a Tudományos Dolgozók Egyesületének elnökeként. Emlékezzünk a tudományos és oktatói közösségekben betöltött meghatározó szerepére - olvasható a Országos Onkológiai Intézet bejegyzésében.