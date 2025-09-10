szeptember 10., szerda

Gyász

29 perce

Elhunyt vasi mentőtisztet gyászol az Országos Mentőszolgálat

Elhunyt bajtársukat gyászolják a mentők, aki amikor segíteni kellett, nem ismert lehetetlent.

Az Országos Mentőszolgálat szomorú bejegyzést tett közzé szerda reggel hivatalos közösségi oldalán: elhunyt Lendvai Rezső, nyugalmazott vasi kötődésű mentőtiszt, aki közel 40 éven át mentett életeket nap, mint nap. 

Gyászol az Országos Mentőszolgálat: elhunyt Lendvai Rezső

Mint a bejegyzésben írják, Lendvai Rezső egy életre szóló hivatásnak tekintette az életmentést, a kötelező tanulmányok – mentőápolói, majd mentőtiszti képesítés – mellett betegjog, ellátott jogi, valamint egészségügyi közvetítői képzéseken gyarapította ismereteit.

Hivatása – az oxyologia – művelése mellett a laikus elsősegélynyújtás oktatását és kiterjesztését is szívügyének tekintette. Meggyőződése volt, hogy a segítség igényének felismerése és néhány elsősegélynyújtó beavatkozás már óvodás korban is tanítható. 

Élményekben, értékekben gazdag életében minden érdekelte, ami mindennapjainkat szebbé, emberibbé teheti. Szinte lehetetlen felsorolni, hogy a „civil” szférában még hol és hány helyen tevékenykedett: aktív részese volt a szombathelyi egyház működésének és az egyháztörténettel kapcsolatos kiadványok szerkesztésének. A Máltai Szeretetszolgálat tagjaként magas színvonalú, bensőséges elsősegélynyújtási konferenciák szervezésében és lebonyolításában vett részt, amelyek egyik alapító tagja volt. Szakszervezeti titkárként évtizedekig képviselte a dolgozók érdekeit, fő feladatának a munkahelyi problémáik humánus megoldását tekintette.

Lendvai Rezső nélkülözhetetlen közreműködője volt a mentésügyi konferenciáknak, a Büki Őszi Szimpóziumoknak. Szakmai rendezvények ismert és elismert előadója volt, számos kiadvány, könyv és ismertető megírásában és szerkesztésében vett részt. 

Amikor segíteni kellett, nem ismert lehetetlent! A romániai forradalom idején társaival segélyszállítmányt vitt az országba, nem törődve a veszéllyel.

Családja, felesége és lányai mindenben támogatták.

 

