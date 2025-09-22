Gyász
20 perce
Tragédia: elhunyt a dunántúli település egykori alpolgármestere
Gyászol a város.
Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy az ismert belgyógyász, infektológus főorvos, Zalaegerszeg korábbi alpolgármestere, akinek a munkáját a közösség Zalaegerszegért Díjjal is elismerte elhunyt. Dr. Ribiczey Pált az egész város gyászolja.
