Gyász

Tragédia: elhunyt a dunántúli település egykori alpolgármestere

Gyászol a város.

Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere hivatalos közösségi oldalán osztotta meg, hogy az ismert belgyógyász, infektológus főorvos, Zalaegerszeg korábbi alpolgármestere, akinek a munkáját a közösség Zalaegerszegért Díjjal is elismerte elhunyt. Dr. Ribiczey Pált az egész város gyászolja.

