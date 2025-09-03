Felesküdtek az ELTE szombathelyi kampuszának új hallgatói - elkezdődött az egyetemi tanév - fotók

Tanévnyitó ünnepséget tartott az ELTE Savaria Egyetemi Központ az AGORA Savaria Mozi nagytermében szerdán délelőtt. Az eseményen jelen volt többek között Prof. Dr. Darázs Lénárd, az ELTE rektora, Lenkai Nóra rektori biztos, dr. Nemény András, Szombathely polgármestere és Vámos Zoltán Vas vármegye főispánja is.

Elindult a tanév a szombathelyi ELTE kampuszon

Az ünnepély a rektor beszédével kezdődött, aki elsőként a gólyákhoz szólt: úgy fogalmazott, a lehető legjobb döntést hozták meg az egyetemi éveikkel és a jövőjükkel kapcsolatban, amikor az ELTE képzéseit választották tanulmányaik folytatására.

- Élvezzék az egyetemi éveket, ez formálja majd Önöket. Az itt megszületett kapcsolatok, barátságok, élmények végigkísérik az egész életüket. Kívánom, hogy profitáljanak az ELTE közösségéből, kívánom, hogy váltsák valóra álmaikat és valósítsák meg céljaikat - fogalmazott a rektor, majd hivatalosan is megnyitotta a 2024/2026-os tanévet.

Őt Vámos Zoltán követte a megszólalók sorában, aki úgy fogalmazott: igazán nagy megtiszteltetés az ELTE öregdiákjaként itt állni, hiszen ő is átélte a tanévnyitó ünnepséget 22 évvel ezelőtt.

- Azt gondolom, hogy lehetnek nagyon büszkék magukra, hiszen az ország legjobb egyeteméhez csatlakoztak - mondta el.

Igazi Nyugat-magyarországi sikertörténetként utalt az ELTE szombathelyi kampuszára, amivel mint fogalmazott, nem csak sikerült megmenteni és továbbvinni a tanárképzés évtizedes örökségét, hanem úgy szakokkal és karokkal is gazdagodott a képzés kínálata és ezáltal a térség versenyképessége is növekedett.