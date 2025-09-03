1 órája
Felesküdtek az ELTE szombathelyi kampuszának új hallgatói - elkezdődött az egyetemi tanév - fotók
Ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött a 2024/2026-os tanév az ELTE Savaria Egyetemi Központban. Az AGORA Savaria Moziban megtartott rendezvényen a gólyák hivatalosan is az egyetem polgáraivá váltak, miután letették az esküt. Az idei évben 966 elsőéves hallgató csatlakozott a szombathelyi campus közösségéhez.
Tanévnyitó ünnepséget tartott az ELTE Savaria Egyetemi Központ az AGORA Savaria Mozi nagytermében szerdán délelőtt. Az eseményen jelen volt többek között Prof. Dr. Darázs Lénárd, az ELTE rektora, Lenkai Nóra rektori biztos, dr. Nemény András, Szombathely polgármestere és Vámos Zoltán Vas vármegye főispánja is.
Elindult a tanév a szombathelyi ELTE kampuszon
Az ünnepély a rektor beszédével kezdődött, aki elsőként a gólyákhoz szólt: úgy fogalmazott, a lehető legjobb döntést hozták meg az egyetemi éveikkel és a jövőjükkel kapcsolatban, amikor az ELTE képzéseit választották tanulmányaik folytatására.
- Élvezzék az egyetemi éveket, ez formálja majd Önöket. Az itt megszületett kapcsolatok, barátságok, élmények végigkísérik az egész életüket. Kívánom, hogy profitáljanak az ELTE közösségéből, kívánom, hogy váltsák valóra álmaikat és valósítsák meg céljaikat - fogalmazott a rektor, majd hivatalosan is megnyitotta a 2024/2026-os tanévet.
Őt Vámos Zoltán követte a megszólalók sorában, aki úgy fogalmazott: igazán nagy megtiszteltetés az ELTE öregdiákjaként itt állni, hiszen ő is átélte a tanévnyitó ünnepséget 22 évvel ezelőtt.
- Azt gondolom, hogy lehetnek nagyon büszkék magukra, hiszen az ország legjobb egyeteméhez csatlakoztak - mondta el.
Igazi Nyugat-magyarországi sikertörténetként utalt az ELTE szombathelyi kampuszára, amivel mint fogalmazott, nem csak sikerült megmenteni és továbbvinni a tanárképzés évtizedes örökségét, hanem úgy szakokkal és karokkal is gazdagodott a képzés kínálata és ezáltal a térség versenyképessége is növekedett.
Szombathelyi ELTE tanévnyitóFotók: Unger Tamás
Szavai után a gólyák ünnepélyes esküt tettek, amivel hivatalosan is az egyetem polgárává avatták őket. A ceremóniát Lenkai Nóra rektori biztos vezényelte le. Végül dr. Nemény András szólt az elsőévesekhez: arra biztatta őket, fedezzék fel Szombathely városát, amely a művészetek, színház, irodalom és a zene városa - emellett egy igazi sportváros, számos sportolási lehetőséggel.
- Szombathely a minőségi szabadidő, a zöld környezet és az egészséges élet városa - emelte ki, majd szimbolikusan a város polgárává fogadta a gólyákat.
Az ELTE-SEK Zenei Tanszékének kórusa is színesítette az eseményt. Az ünnepség végén rektori biztosi kinevezésre került sor: Lenkai Nóra további 5 évre, azaz 2030-ig megkapta a pozíciót.
Idén 966-an kezdték meg tanulmányaikat az ELTE helyi campusán. A legkeresettebb szakok közé a pszichológia, az óvodapedagógus és a programtervező informatikus került.