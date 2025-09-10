30 perce
Három szombathelyi pedagógus is kitüntetést kapott az ELTE tanévnyitóján
Nemcsak az új tanév indult el az Eötvös Loránd Tudományegyetemen: az ünnepségen a legkiválóbb oktatókat és vezetőket is díjazták. A szombathelyi campus több munkatársa is a kitüntetettek között volt.
Pachner Orsolya Csilla, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi adjunktusa oklevelet vesz át dr. Darázs Lénárd rektortól
Forrás: ELTE Savaria Egyetemi Központ Facebook
Fotó: Rusznák Gábor/ELTE
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szeptember 5-én tartotta meg idei központi tanévnyitó ünnepségét, ahol nemcsak az új vezetőket mutatták be, hanem az intézmény kitüntetéseit is átadták. A szombathelyi campus több munkatársa is elismerésben részesült - adta hírül az ELTE Savaria Egyetemi Központ közösségi oldalán.
Szombathelyi díjazottak az ELTE központi tanévnyitóján
Az eseményen Pachner Orsolya Csilla, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar adjunktusa oklevelet vehetett át a tehetséggondozásban végzett sokéves, elhivatott munkájáért.
A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból ketten is díjat kaptak: Papp Tibor igazgató a Pro Universitate emlékérem ezüst fokozatát érdemelte ki, mellyel az évtizedes, kiemelkedő oktatói, kutatói és vezetői tevékenységet ismeri el az egyetem.
Virághné Szalai Zsuzsanna Gyöngyi tanár kimagasló egyetemi tevékenységéért Lorántffy Zsuzsánna Emléklappal gazdagodott.
A tanévnyitón a vezetői kör is változott. A Szombathelyen is jelen lévő Pedagógiai és Pszichológiai Kar élére új dékán került: Dúll Andrea vette át a kar irányítását.
A tanévnyitó beszédekben az egyetem rektora a helyi pedagógusképzés meghatározó szerepének megerősítését és a szombathelyi Informatikai Kar fejlesztését nevezte az elkövetkező időszak legfontosabb feladatainak.