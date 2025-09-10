Három szombathelyi pedagógus is kitüntetést kapott az ELTE tanévnyitóján

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szeptember 5-én tartotta meg idei központi tanévnyitó ünnepségét, ahol nemcsak az új vezetőket mutatták be, hanem az intézmény kitüntetéseit is átadták. A szombathelyi campus több munkatársa is elismerésben részesült - adta hírül az ELTE Savaria Egyetemi Központ közösségi oldalán.

Papp Tibor, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója a Pro Universitate emlékérem ezüst fokozatát vehette át

Fotó: Rusznák Gábor/ELTE / Forrás: ELTE Savaria Egyetemi Központ Facebook

Szombathelyi díjazottak az ELTE központi tanévnyitóján

Az eseményen Pachner Orsolya Csilla, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar adjunktusa oklevelet vehetett át a tehetséggondozásban végzett sokéves, elhivatott munkájáért.

A Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumból ketten is díjat kaptak: Papp Tibor igazgató a Pro Universitate emlékérem ezüst fokozatát érdemelte ki, mellyel az évtizedes, kiemelkedő oktatói, kutatói és vezetői tevékenységet ismeri el az egyetem.

Virághné Szalai Zsuzsanna Gyöngyi tanár kimagasló egyetemi tevékenységéért Lorántffy Zsuzsánna Emléklappal gazdagodott.

Forrás: ELTE Savaria Egyetemi Központ Facebook

A tanévnyitón a vezetői kör is változott. A Szombathelyen is jelen lévő Pedagógiai és Pszichológiai Kar élére új dékán került: Dúll Andrea vette át a kar irányítását.