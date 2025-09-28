26 perce
Válaszolt a rendőrség az eltulajdonított kerékpár ügyében: Így ne válj áldozattá!
Ellopta, majd visszahozta. A rendőrséget kérdeztük az eltulajdonított kerékpár ügyében.
Korábban már foglalkoztunk azzal az esettel, amikor a szombathelyi cukrász járművét a saját üzlete elől loptak el, majd visszahozták - még aznap. Az eltulajdonított kerékpár ügyével kapcsolatban felkerestük a rendőrséget, mit tehetünk, hogy elkerüljük a hasonló történéseket.
Ne válj áldozattá! Itt rendőrség válasza az eltulajdonított kerékpár ügyében
Az áldozattá válás érdekében kérjük, hogy fogadják meg az alábbi tanácsokat a kerékpár-tulajdonosok!
- A kerékpárt mindig zárják le még akkor is, ha csak rövid ideig hagyják ott!
- Figyeljenek arra, hova, hogyan és mihez rögzítik biciklijüket! Érdemes olyan masszív és hosszú zárat használni, amely lehetővé teszi a kerekek vázzal történő összezárását egy stabil, nem mozdítható tárolóhoz.
- Mielőtt lezárja és otthagyja a kerékpárját, vegye le róla a mobiltartozékokat (lámpa, térkép- és telefontartó, kulacs)!
- Annak érdekében, hogy kerékpárját még nagyobb biztonságban tudja, regisztráltassa a BikeSafe Program keretében.
A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság válaszában kéri, nem csak a kerékpár-tulajdonosokat, hogy ha valaki bűncselekmény áldozatává válik, vagy bűncselekmény elkövetését észleli, azonnal értesítse a Rendőrséget a 112-es segélyhívón, vagy tegyen bejelentést, feljelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon.