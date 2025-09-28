Válaszolt a rendőrség az eltulajdonított kerékpár ügyében: Így ne válj áldozattá!

Korábban már foglalkoztunk azzal az esettel, amikor a szombathelyi cukrász járművét a saját üzlete elől loptak el, majd visszahozták - még aznap. Az eltulajdonított kerékpár ügyével kapcsolatban felkerestük a rendőrséget, mit tehetünk, hogy elkerüljük a hasonló történéseket.

Egyre több az eltulajdonított kerékpár Szombathelyen. Forrás: Illusztráció/istockphoto

Ne válj áldozattá! Itt rendőrség válasza az eltulajdonított kerékpár ügyében

Az áldozattá válás érdekében kérjük, hogy fogadják meg az alábbi tanácsokat a kerékpár-tulajdonosok! A kerékpárt mindig zárják le még akkor is, ha csak rövid ideig hagyják ott!

Figyeljenek arra, hova, hogyan és mihez rögzítik biciklijüket! Érdemes olyan masszív és hosszú zárat használni, amely lehetővé teszi a kerekek vázzal történő összezárását egy stabil, nem mozdítható tárolóhoz.

Mielőtt lezárja és otthagyja a kerékpárját, vegye le róla a mobiltartozékokat (lámpa, térkép- és telefontartó, kulacs)!

Annak érdekében, hogy kerékpárját még nagyobb biztonságban tudja, regisztráltassa a BikeSafe Program keretében.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság válaszában kéri, nem csak a kerékpár-tulajdonosokat, hogy ha valaki bűncselekmény áldozatává válik, vagy bűncselekmény elkövetését észleli, azonnal értesítse a Rendőrséget a 112-es segélyhívón, vagy tegyen bejelentést, feljelentést a legközelebbi rendőrkapitányságon.