szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fokozott figyelem

3 órája

Nagy baj lehet! Rejtélyes körülmények között tűnt el egy 27 éves lány

Címkék#körözés#Niki#rendőrség#eltűnt

27 éves lánynak veszett nyoma és nagyon gyanúsak a körülmények. Kaszás Nikolett túrázni ment vasárnap, este még üzengetett a telefonjáról, de hétfő reggel óta elérhetetlen. Fokozott figyelmet kérnek mindenkitől, az eltűnt lány nagy bajban lehet.

Vaol.hu

A 27 éves eltűnt lány az eddig begyűjtött információk alapján vasárnap túrázni indult. Az üzenetei alapján a túrázásból hazatért és mindenkinek üzent, de hétfő reggel már senki nem érte el és a munkahelyén sem jelent meg. Eltűnt. Kaszás Nikolett a hozzátartozói és az őt ismerők szerint megbízható, kiszámítható 27 éves lány, nem tűnne el csak így. Ezek a körülmények nagyon gyanúsak, azt feltételezik, hogy valami nagy baj lehet.

eltűnt
Eltűnt Kaszás Nikolett
Forrás: police.hu

Eltűnt Kaszás Nikolett, fokozott figyelmet kérnek

Az, hogy az eltűnt lány pontosan hova indult túrázni, nem ismert, de a családja közlése alapján két lehetőség jöhet szóba vagy a Spartacus túraútvonal vagy a Rám szakadék.

 Az eltűnt lány este nyolc órakor még üzenetet küldött barátjának hogy a túra jó volt, ebből arra következtetek hogy visszatért Pestre bár nem tudták hova, mert Niki vagy a szüleinél vagy a barátjánál vagy az albérletébe aludt, viszont utólag derült ki hogy eltűnése napján egyik helyen sem jelent meg, 

éjjel háromnegyed kettőkor még elköszönt barátjától szivecskézve de hétfőn reggel a munkahelyére már nem érkezett meg és a telefonja azóta sem elérhető, nyoma veszett és azt sem tudni az éjszakát hol tölthette. Nem jellemző rá ez a viselkedés és ezek után nagyon gyanús, hogy esetleg az esti, éjszakai üzeneteket nem ő küldhette.

Nikire nem jellemző hogy ne jelezne a munkahelyén és az sem hogy telefonon nem lenne elérhető. Úgyhogy egyelőre több anomália is felmerül az eltűnése körül. Már a rendőrség is keresi őt. Niki 165 cm magas 60 kg normál testalkatú, ruházata nem ismert. 

Ha bárki felismerné azonnal hívja a rendőrséget, a VIII. kerületi rendőrkapitányság telefonszámán: 1/477-3700 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu