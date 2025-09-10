Nagy baj lehet! Rejtélyes körülmények között tűnt el egy 27 éves lány

A 27 éves eltűnt lány az eddig begyűjtött információk alapján vasárnap túrázni indult. Az üzenetei alapján a túrázásból hazatért és mindenkinek üzent, de hétfő reggel már senki nem érte el és a munkahelyén sem jelent meg. Eltűnt. Kaszás Nikolett a hozzátartozói és az őt ismerők szerint megbízható, kiszámítható 27 éves lány, nem tűnne el csak így. Ezek a körülmények nagyon gyanúsak, azt feltételezik, hogy valami nagy baj lehet.

Eltűnt Kaszás Nikolett

Forrás: police.hu

Eltűnt Kaszás Nikolett, fokozott figyelmet kérnek

Az, hogy az eltűnt lány pontosan hova indult túrázni, nem ismert, de a családja közlése alapján két lehetőség jöhet szóba vagy a Spartacus túraútvonal vagy a Rám szakadék.

Az eltűnt lány este nyolc órakor még üzenetet küldött barátjának hogy a túra jó volt, ebből arra következtetek hogy visszatért Pestre bár nem tudták hova, mert Niki vagy a szüleinél vagy a barátjánál vagy az albérletébe aludt, viszont utólag derült ki hogy eltűnése napján egyik helyen sem jelent meg,

éjjel háromnegyed kettőkor még elköszönt barátjától szivecskézve de hétfőn reggel a munkahelyére már nem érkezett meg és a telefonja azóta sem elérhető, nyoma veszett és azt sem tudni az éjszakát hol tölthette. Nem jellemző rá ez a viselkedés és ezek után nagyon gyanús, hogy esetleg az esti, éjszakai üzeneteket nem ő küldhette.

Nikire nem jellemző hogy ne jelezne a munkahelyén és az sem hogy telefonon nem lenne elérhető. Úgyhogy egyelőre több anomália is felmerül az eltűnése körül. Már a rendőrség is keresi őt. Niki 165 cm magas 60 kg normál testalkatú, ruházata nem ismert.