3 órája
Eltűnt, öt napja nem találják Mazsi testvérét! Bécsben látták utoljára, már a rendőrség is keresi
A rendőrség körözést adott ki. Eltűnt Mazsi testvére, szeptember 4-e óta nem találják, a férfit Bécsben látták utoljára.
Minden eltűnt embereket kereső közösségi csoportba kétségbeesetten keresi Balogh Mazsi a testvérét. A férfit Ausztriában, Bécsben látták utoljára. Öt napja nem tudják elérni és semmi életjelet nem ad magáról. Már a rendőrség is keresi a 43 éves férfit - írja a police.hu.
Eltűnt Balogh Róbert, a rendőrség is keresi
Az eltűnt személy testvére, Balogh Mazsi tette közzé a közösségi oldalakon, hogy keresi a férfit. Azt írja: szeptember 5-én tűnt el. Balogh Róbert 170cm magas 43 éves Bécs Wien Gredlerstrasze7 /4. 1020. Rased Andrea 2ker tartózkodott utoljára, ha látta valaki vagy tud róla valamit, kérem jelezze a legközelebbi rendőrségen.
Testmagasság: 161-165 cm
Testsúly: 61-70
Testalkat: közepes
Haj hossz: tar
Fej forma: kerekded
Szem szín: barna
Arcszőr típus: szakállas
Megjegyzés: testalkata izmosabb, szakállas és körbajuszt visel, 39-es a lábmérete, bőrszíne világos barna.
Ruházati leírás: fekete térdig érő rövidnadrág, fekete póló, NIKE sportcipő.
A rendőrség azt kéri, hogy aki az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyével, vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik ,hívja a sárospataki rendőrséget: a (47)513-030; 51-36 telefonszámon és melléken, vagy a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. vagy az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámát.
