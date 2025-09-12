szeptember 12., péntek

1 órája

Elveszett macska Szombathelyen – a frissen örökbefogadott Vendelt keresik

Szombathelyen keresik Vendelt, a frissen örökbefogadott cicát, aki nyomtalanul eltűnt otthonából. A lakosság segítsége nélkül kevés az esély, hogy előkerüljön az elveszett macska.

Polgár Patrícia

Szombathelyen eltűnt egy frissen örökbefogadott, félénk cica, Vendel. A Macskakommandó 1,5 évig gondozta a fiatal kandúrt: sokáig hozzá sem lehetett érni, majd lassan, apránként kezdett szelídülni – ez igazi csodának számított. Bár mára bizalmasabb lett, továbbra is óvatos, így az elveszett macska könnyen megbújhat a szabadban.

Elveszett macska: Vendelt keresik Szombathelyen
Forrás: Macskakommandó

Friss gazdi keresi Vendelt - az elveszett macska Szombathelyen bújkál

A macskát a Pázmány és Mikes utcák, a Joskar-Ola, illetve a Szent Márton temető környékén látták utoljára. Mivel félős természetű, kézzel megfogni szinte lehetetlen, befogására csak csapdázással van esély. Ehhez azonban elengedhetetlen lenne, hogy valaki jelezze, ha meglátja a környéken.

A gazdik és az állatvédők kérik a lakosság segítségét: ha bárki találkozik Vendellel, szóljon a Macskakommandónak vagy jelezze a felhívásban megadott elérhetőségeken. Minden bejelentés közelebb viheti őket ahhoz, hogy az elveszett macska biztonságban hazakerüljön.

 

