Emelkednek az önkormányzati lakbérek Szombathelyen

Ambivalens érzései vannak, mondja Czeglédy Csaba, a Szociális és Lakásbizottság elnökeként, a lakásrendelet módosítása kapcsán. Kifejti: az önkormányzati bérlakások lakbére a 2006-os szinten vannak. Ez sokaknak segítség, hiszen most is 300 család lakbértámogatásban részesül. Sokaknak a lakbéremelés fájdalmas lesz, de társadalmilag igazságtalan helyzet teremtődött: mintegy 2100 lakás átlagbére 30 ezer forint alatt van jelenleg. A legrászorultabbaknak bevezetik a méltányossági lakbértámogatást.