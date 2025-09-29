szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közügyek

1 órája

Emelkednek az önkormányzati lakbérek Szombathelyen

Címkék#Szombathely#Szociális és Lakásbizottság#segítség#Czeglédy Csaba

Vaol.hu

Ambivalens érzései vannak, mondja Czeglédy Csaba, a Szociális és Lakásbizottság elnökeként, a lakásrendelet módosítása kapcsán. Kifejti: az önkormányzati bérlakások lakbére a 2006-os szinten vannak. Ez sokaknak segítség, hiszen most is 300 család lakbértámogatásban részesül. Sokaknak a lakbéremelés fájdalmas lesz, de társadalmilag igazságtalan helyzet teremtődött: mintegy 2100 lakás átlagbére 30 ezer forint alatt van jelenleg. A legrászorultabbaknak bevezetik a méltányossági lakbértámogatást.  

Közgyűlés Szombathelyen

Fotók: Cseh Gábor

Az ezt követő három napirendi pontot szintén pillanatok alatt megszavazza a testület, ezzel véget is ért a nyílt ülés.  

Kövesse velünk a szombathelyi közgyűlés legfontosabb eseményeit! Kattintson IDE>>

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu