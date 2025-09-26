szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlőrák elleni küzdelem

1 órája

Hölgyek figyelem! Tanácsadás, tájékoztatók, nyereményjáték a szombathelyi kórházban

Címkék#Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház#Szombathelyiek Egészségéért Egyesület#mammográfia#Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda

Október 1-je az emlőrák elleni küzdelem világnapja. Az alkalomból Összefogás a nők egészségért címmel háromnapos programsorozatot hirdetnek Szombathelyen szeptember 29., hétfő és október 1-je, szerda között: a szűréseken való részvételt népszerűsítik.

Tóth Katalin

Összefogás a nők egészségért címmel az emlőrák elleni küzdelem világnapja alkalmából háromnapos figyelemfelhívó programsorozatot szervez a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Vas Vármegye Népegészségügyéért Alapítvány. 

Emlőrák elleni küzdelem plakát
Emlőrák elleni küzdelem: Összefogás a nők egészségéért programsorozat

Emlőrák elleni küzdelem kampány

Szeptember 29., hétfőtől október 1., szerdáig 13 és 18 óra között a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészeti-Gyermekgyógyászati Tömbjének 1. emeletén, a mammográfia előtti váróban tanácsadással, tájékoztatókkal, nyereményjátékkal várják a hölgyeket. Az ingyenes rendezvény a szűréseken való megjelenést népszerűsíti.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu