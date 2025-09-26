Hölgyek figyelem! Tanácsadás, tájékoztatók, nyereményjáték a szombathelyi kórházban

Összefogás a nők egészségért címmel az emlőrák elleni küzdelem világnapja alkalmából háromnapos figyelemfelhívó programsorozatot szervez a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Vas Vármegye Népegészségügyéért Alapítvány.

Emlőrák elleni küzdelem: Összefogás a nők egészségéért programsorozat

Emlőrák elleni küzdelem kampány

Szeptember 29., hétfőtől október 1., szerdáig 13 és 18 óra között a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészeti-Gyermekgyógyászati Tömbjének 1. emeletén, a mammográfia előtti váróban tanácsadással, tájékoztatókkal, nyereményjátékkal várják a hölgyeket. Az ingyenes rendezvény a szűréseken való megjelenést népszerűsíti.



