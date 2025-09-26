1 órája
Hölgyek figyelem! Tanácsadás, tájékoztatók, nyereményjáték a szombathelyi kórházban
Október 1-je az emlőrák elleni küzdelem világnapja. Az alkalomból Összefogás a nők egészségért címmel háromnapos programsorozatot hirdetnek Szombathelyen szeptember 29., hétfő és október 1-je, szerda között: a szűréseken való részvételt népszerűsítik.
Összefogás a nők egészségért címmel az emlőrák elleni küzdelem világnapja alkalmából háromnapos figyelemfelhívó programsorozatot szervez a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda, a Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Vas Vármegye Népegészségügyéért Alapítvány.
Emlőrák elleni küzdelem kampány
Szeptember 29., hétfőtől október 1., szerdáig 13 és 18 óra között a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészeti-Gyermekgyógyászati Tömbjének 1. emeletén, a mammográfia előtti váróban tanácsadással, tájékoztatókkal, nyereményjátékkal várják a hölgyeket. Az ingyenes rendezvény a szűréseken való megjelenést népszerűsíti.