Rózsaszín folyosó a mammográfián: október az emlőrák elleni küzdelem hónapja

Összefogás a nők egészségért címmel az emlőrák elleni küzdelem világnapja alkalmából háromnapos figyelemfelhívó programsorozatot szervezett a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), a Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Vas Vármegye Népegészségügyéért Alapítvány. A kórház Szülészeti-Gyermekgyógyászati Tömbjének 1. emeletén, a mammográfia előtti váróban hétfőtől szerdáig munkatársaik várják a betérőket.

Október 1. az emlőrák elleni küzdelem világnapja: rózsaszín folyosó a mammográfián

Fotó: Cseh Gábor

Emlőrák elleni küzdelem: rózsaszín folyosó a mammográfián

– Megszólítjuk a felkínált népegészségügyi szűrésre behívóval érkezetteket. Az egészséges táplálkozás és a lelki egészség témakörében készültünk kiadványokkal, többek között QR-kóddal kitölthető kérdéssort hoztunk a női önismerethez kapcsolódóan. A beszélgetéssel, motivációs kérdésekkel oldani szeretnénk a várakozás feszültségét is – hallottuk Szákovics-Varga Ildikótól, az EFI irodavezetőjétől. Az egészségfejlesztő-egészségnevelő programon információs anyaggal, nyereményjátékkal, ajándékokkal kedveskedik a mammográfiára érkezőknek a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület is. Standjuknál motivációs idézetet kapunk és üzenhetünk nőtársainknak is.

A Népegészségügyi Főosztály munkatársai kifelé menet a népegészségügyi szűrővizsgálatokról – emlő-, vastagbél- és méhnyakszűrés – adnak tájékoztatót, az emlőmulázs segítségével pedig az emlő- önvizsgálat helyes technikáját tanítják meg. Standjuknál váltottunk szót Somogyi Anikó Edinával, aki mammográfiai vizsgálatra kapott behívót. Celldömölkről érkezett, nem is volt kérdés a számára, hogy él-e a lehetőséggel.



