Rózsaszín folyosó a mammográfián: október az emlőrák elleni küzdelem hónapja

Címkék#Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház#emlőrák küzdelem#Szombathelyiek Egészségéért Egyesület#nyereményjáték

Rózsaszín folyosóvá alakult a kórházban a mammográfia előtti váró: három napon át tanácsadással, tájékoztatókkal, nyereményjátékkal várják a hölgyeket. Október 1. az emlőrák elleni küzdelem világnapja, a rózsaszín október az egész hónapra kiterjesztett kampány elnevezése – ebből az alkalomból fogott össze több szervezet.

Tóth Katalin

Összefogás a nők egészségért címmel az emlőrák elleni küzdelem világnapja alkalmából háromnapos figyelemfelhívó programsorozatot szervezett a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), a Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Vas Vármegye Népegészségügyéért Alapítvány. A kórház Szülészeti-Gyermekgyógyászati Tömbjének 1. emeletén, a mammográfia előtti váróban hétfőtől szerdáig munkatársaik várják a betérőket. 

Október 1. az emlőrák elleni küzdelem világnapja:
Október 1. az emlőrák elleni küzdelem világnapja: rózsaszín folyosó a mammográfián 
Fotó: Cseh Gábor

Emlőrák elleni küzdelem: rózsaszín folyosó a mammográfián

– Megszólítjuk a felkínált népegészségügyi szűrésre behívóval érkezetteket. Az egészséges táplálkozás és a lelki egészség témakörében készültünk kiadványokkal, többek között QR-kóddal kitölthető kérdéssort hoztunk a női önismerethez kapcsolódóan. A beszélgetéssel, motivációs kérdésekkel oldani szeretnénk a várakozás feszültségét is – hallottuk Szákovics-Varga Ildikótól, az EFI irodavezetőjétől. Az egészségfejlesztő-egészségnevelő programon információs anyaggal, nyereményjátékkal, ajándékokkal kedveskedik a mammográfiára érkezőknek a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület is. Standjuknál motivációs idézetet kapunk és üzenhetünk nőtársainknak is. 

A Népegészségügyi Főosztály munkatársai kifelé menet a népegészségügyi szűrővizsgálatokról – emlő-, vastagbél- és méhnyakszűrés – adnak tájékoztatót, az emlőmulázs segítségével pedig az emlő- önvizsgálat helyes technikáját tanítják meg. Standjuknál váltottunk szót Somogyi Anikó Edinával, aki mammográfiai vizsgálatra kapott behívót. Celldömölkről érkezett, nem is volt kérdés a számára, hogy él-e a lehetőséggel. 


 

 

