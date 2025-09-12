47 perce
Két kőszegi iskola energetikai korszerűsítése valósul meg
A beruházás látványos része már elkészült, a kivitelezés az utolsó szakaszához ért. Egyszerre két kőszegi általános iskola energetikai célú korszerűsítése valósul meg egy TOP Plusz projektben. Ágh Péter országgyűlési képviselő Básthy Béla polgármesterrel járta be a helyszíneket.
A Béri Balog Ádám Általános Iskolában megújult a főépület és a tornacsarnok fűtési rendszere hőszivattyús rendszer telepítésével. Ugyancsak az energetikai korszerűsítés részeként napelemeket helyeztek el a főépületen és beépítettek egy új gázkazánt.
Két kőszegi iskola energetikai korszerűsítése
Az elektromos hálózaton is történtek felújítások és a két épületszárnyon automatizálták a világítástechnikát. Kicserélték az intézmény korábbi, elavult nyílászáróit, a helyükre új, hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók kerültek. Az épületgépészeti beavatkozások mellett a főépület korábban hőszigeteléssel nem rendelkező falszakaszait leszigetelték, ezzel az épület hőtechnikai képessége jelentősen javult. Az intézményi épületegyüttes korszerűsítéseként megváltozott a régebbi, utcafronti épületszárny külső megjelenése, ami tartalmazza a fedélszék megerősítését, a teljes tetőfedés lecserélését és új homlokzati megjelenését. Átépítették a csapadékvíz-elvezetési rendszert is.
A nyílászárócserével érintett helyiségekben az ablakok körüli falszakaszokon kőműves és festési munkák történtek, a főépületnél a tetőablakokat is felújították. Az öltözői épületszárnyon is kicserélték a nyílászárókat, a belső udvar homlokzata új hőszigetelést kapott, valamint a kazánház is megújult. A tornacsarnok is új nyílászárókat kapott, lecserélték a homlokzati hőszigetelést, felújították az ereszcsatorna-rendszert is. A fűtés korszerűsítése, a főépület és a tornacsarnok padlásszigetelése, az akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák, a gépészeti elemek beüzemelése és a vezetékek utáni kőműves és festési munkák jelenleg is zajlanak.
Bersek-iskola: az energetikai korszerűsítés a B épületszárnyat érintette
A Bersek József Általános Iskola energetikai korszerűsítése a B épületszárnyat érintette, a korábban épült tornatermet, az ehhez később épített szertárt és konditermet jelenti.
Az elavult nyílászárókat korszerű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra cserélték, a homlokzatot hőszigetelték. A kopott csarnok épülete megszépült, miután újra színezték. A nyílászárók labdafogó rácsot kaptak. A korábbi elavult tetőfedés helyett új szendvicspanel fedést építettek a megtartott acél tetőszerkezetre. Az épületszárny elektromos hálózatát is korszerűsítették: kicserélték a tornacsarnok és a két hozzá kapcsolódó helyiség elektromos hálózatát, új lámpatesteket helyeztek el. A tornacsarnok udvari bejáratánál új akadálymentes rámpát alakítottak ki, a folyosón akadálymentes mosdó is helyet kapott, és felújították a tornacsarnok homlokzatán a távhőrendszer vezetékeit takaró deszkaborítást.
Básthy Béla fontos mérföldkőnek nevezte a projektet. – Feltett szándékunk, hogy folytatjuk a munkát, és lépésről lépésre megújítjuk nevelési-oktatási tereinket a tankerülettel együttműködésben – mondta. Ágh Péter úgy fogalmazott: – Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, emlékezhetünk arra, hogy első körben az iskolákat érintő környezetet, utakat kezdtük el rendezni. Erre az a kormányzati támogatás adott lehetőséget, amelyet több milliárdos értékben utak, parkolók építésére használhattunk fel. Így mind a Balog-, mind a Bersek-iskola megközelítése jobb lett, a Balog-iskola előtt kis parkot és parkolót sikerült kialakítani. Most az épületek vannak soron, amelyek tekintetében energetikai beavatkozásokra sikerült forrást szerezni, ezek felhasználása látványos módon történik. Köszönet az intézmények kiváló dolgozóinak, hiszen a felújítások értékesek, de az igazi értéket az itt tanuló és tanító emberek közössége adja.