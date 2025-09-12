Két kőszegi iskola energetikai korszerűsítése valósul meg

A Béri Balog Ádám Általános Iskolában megújult a főépület és a tornacsarnok fűtési rendszere hőszivattyús rendszer telepítésével. Ugyancsak az energetikai korszerűsítés részeként napelemeket helyeztek el a főépületen és beépítettek egy új gázkazánt.

Energetikai korszerűsítés: Ágh Péter, Nemesné Erdősi Tímea és Básthy Béla a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskolában.

Fotó: Koszorú Mihály

Két kőszegi iskola energetikai korszerűsítése

Az elektromos hálózaton is történtek felújítások és a két épületszárnyon automatizálták a világítástechnikát. Kicserélték az intézmény korábbi, elavult nyílászáróit, a helyükre új, hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárók kerültek. Az épületgépészeti beavatkozások mellett a főépület korábban hőszigeteléssel nem rendelkező falszakaszait leszigetelték, ezzel az épület hőtechnikai képessége jelentősen javult. Az intézményi épületegyüttes korszerűsítéseként megváltozott a régebbi, utcafronti épületszárny külső megjelenése, ami tartalmazza a fedélszék megerősítését, a teljes tetőfedés lecserélését és új homlokzati megjelenését. Átépítették a csapadékvíz-elvezetési rendszert is.

A nyílászárócserével érintett helyiségekben az ablakok körüli falszakaszokon kőműves és festési munkák történtek, a főépületnél a tetőablakokat is felújították. Az öltözői épületszárnyon is kicserélték a nyílászárókat, a belső udvar homlokzata új hőszigetelést kapott, valamint a kazánház is megújult. A tornacsarnok is új nyílászárókat kapott, lecserélték a homlokzati hőszigetelést, felújították az ereszcsatorna-rendszert is. A fűtés korszerűsítése, a főépület és a tornacsarnok padlásszigetelése, az akadálymentesítéshez kapcsolódó munkák, a gépészeti elemek beüzemelése és a vezetékek utáni kőműves és festési munkák jelenleg is zajlanak.

Bersek-iskola: az energetikai korszerűsítés a B épületszárnyat érintette

A Bersek József Általános Iskola energetikai korszerűsítése a B épületszárnyat érintette, a korábban épült tornatermet, az ehhez később épített szertárt és konditermet jelenti.

Básthy Béla, Ágh Péter és Kovácsné Szabó Éva a Bersek József Általános iskolában.

Fotó: Koszorú Mihály

Az elavult nyílászárókat korszerű, hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag nyílászárókra cserélték, a homlokzatot hőszigetelték. A kopott csarnok épülete megszépült, miután újra színezték. A nyílászárók labdafogó rácsot kaptak. A korábbi elavult tetőfedés helyett új szendvicspanel fedést építettek a megtartott acél tetőszerkezetre. Az épületszárny elektromos hálózatát is korszerűsítették: kicserélték a tornacsarnok és a két hozzá kapcsolódó helyiség elektromos hálózatát, új lámpatesteket helyeztek el. A tornacsarnok udvari bejáratánál új akadálymentes rámpát alakítottak ki, a folyosón akadálymentes mosdó is helyet kapott, és felújították a tornacsarnok homlokzatán a távhőrendszer vezetékeit takaró deszkaborítást.