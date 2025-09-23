2 órája
Tizenhat évesen ENSZ Ifjúsági Tanácsadó lett a kőszegi iskola diákja
A nyár folyamán Csuka Dánielt, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium 10.d osztályos tanulóját beválasztották abba a nyolcfős delegációba, amely a magyar fiatalságot képviseli az ENSZ-ben. Mi a Küldötti Program lényege, célja és mi az ifjúsági tanácsadók szerepe? A celldömölki fiatalember múltbéli és ENSZ-es tevékenységeibe is beavatott.
Élete talán legnehezebb és legmozgalmasabb tanéve volt a 2024/2025-ös, mondja magáról a Jurisich-os Csuka Dániel, mielőtt ENSZ ifjúsági tanácsadói feladatairól szólna. De nézzünk vissza még korábbra: a 2008-as születésű fiatalember a Celldömölki Városi Általános Iskolából érkezett Kőszegre – ott is végig kitűnő volt, nevelőtestületi dicsérettel, Celldömölk Tehetségeiért Kiss Péter-díjat kapott. Azóta több rangos versenyen ért el kimagasló eredményeket két középiskolás éve alatt.
ENSZ Ifjúsági Tanácsadó lett Csuka Dániel
– Harminchárom tanulmányi versenyen indultam el, ezek mindegyike nagyon sok tapasztalatot, tudást adott. Fejlődött a problémamegoldó, a kreatív gondolkodási képességem és számos kapcsolatra is szert tettem. Sokszor elismerésben is részesültem: hétszer állhattam fel dobogóra országos, négyszer regionális versenyen. Az MCC középiskolás tehetséggondozó programján túl az emelt szintű képzésére, a KP FAKT-ba is felvételt nyertem, amelynek az első tanévét sikeres vizsga ellenében teljesítettem.
Több mint 350 órányi előadást hallgattam meg az MCC-n belül, a szabadidőmben sok-sok podcastot, vitát néztem meg. Sikeresen teljesítettem az MCC Közgazdaságtan 1, Közgazdaságtan 2, Esetmegoldás és Filozófia kurzusait. Számos konferencián vettem részt, mint például a NIT Prime szakmai konferencia. Szakmai továbbképzéseken is jártam, többek között a Privátbankár vagy a Concorde Értékpapír Zrt. jóvoltából. Mivel az országos szintű versenyeket, programokat mindig máshol rendezték meg, nagyon sokat utaztam: Debrecentől Pécsig az ország minden szegletét bejártam, volt olyan hosszú hétvége, amikor 1500 kilométert tömegközlekedtem. A sok megpróbáltatás és iskolán kívüli elfoglaltság ellenére sikerült a tanévet 5-ös átlaggal zárnom – mondja.
Több rangos tanulmányi versenyen ért el kimagasló eredményeket:
- Pénzmesterek – országos 1. hely
- Future Makers – országos 1. hely
- MCC Ars 2025 – arany minősítés + különdíj
- Klasszis Junior 2024 és 2025 – országos 2. hely
- Bod Péter könyvtárhasználati verseny 2025 – országos 2. hely
- MCC Ars 2024 – döntő, ezüst minősítés
- Disputa vitaverseny ősz – országos 3. hely
- Bod Péter könyvtárhasználati verseny 2024 – országos 3.hely
- MCC Vitázz! Vitaverseny – országos 3. hely
- MNB 100 – díjazottak közé jutva, +95% pontosság
- Múlt héten a Pénzmesterek verseny országos döntőjén a legjobb 10. évfolyamos diák díjban részesült.
Ezen kívül részt vett a következő versenyeken: Biztosítsd be magad!, Keba tőzsdejáték, Cégre fel!, Pénzmesterek, Opus Titánok, Pénzkód, Disputa vitaverseny, OKPV – történelem, Savaria Országos Történelmi Verseny, Jakucs László Nemzetközi Földrajzverseny, Közgazdaságtani Diákolimpia, Osztályok közötti vetélkedő, Nagy Diák Fenntarthatósági Teszt, Részvényfutam, Nagy Diák Tudatos Net Teszt, Nagy Diák KRESZ Teszt, Nagy Diák Jókai Teszt, Nagy Diák Banktudós teszt, Moneysim, Nagy Diák Agrárteszt, Nagy Diák Média Teszt, Nagy Diák Pénzügyes teszt, Aranybika Open vitaverseny
Közösségformálás, tudományos és sporttevékenységek
Csuka Dánielről megtudjuk még, hogy másodévesként aktívan részt vesz a közösségformálásban, a tudományos és sporttevékenységekben is. Tagja az iskolai, kollégiumi és alapító tagja a városi diákönkormányzatnak. Az iskolaújság szerkesztőjeként és alapítójaként koordinálta a médiamunkát. Ugyanabban az évben hozta létre a Visszhang podcastot. A Vitaklub társalapítójaként és társvezetőjeként rendszeresen foglalkozik érveléstechnikával és közéleti témákkal. Szeptember 11-én pedig Budapesten társaival együtt megkapta az ifjúsági tanácsadói mandátumát.
Tevékenysége az ENSZ-ben:
– Idén májusban jelentkeztem, kétfordulós kiválasztási folyamaton mentem át. Az első online fordulón az önéletrajz, motivációs levél és egy fiatalokat érintő probléma kidolgozása/megoldási javaslat készítése mellett még egy kreatív videót és egy plakáttervet is csatolnunk kellett. Az ország minden pontjáról pályázhattak középiskolások és egyetemisták is. Az online forduló eredményei alapján a legjobban teljesítő húsz diákot behívták egy szóbeli angol és magyar nyelvű interjúra Budapesten. Az 1. és a 2. forduló eredményei alapján találtak alkalmasnak a pozícióra. S hogy ez mit takar?
Híd a fiatalok és a döntéshozók között
Az ENSZ a ’70-es években indította az Ifjúsági Küldötti Programot, amelyhez Magyarország 2016-ban csatlakozott. A program célja, hogy hidat képezzen a fiatalok és a döntéshozók között. Kétirányú munka zajlik. Egyrészt a magyar fiataloktól az ENSZ és a magyar döntéshozók felé: szoros kapcsolatban állunk a Külgazdasági és Külügyminisztériummal és a Kulturális és Innovációs Minisztériummal is. Célunk, hogy minél több fiatal hangját meghallgassuk, ezt kutatásokkal, országjárással igyekszünk elérni.
A fiatalok problémáit továbbítjuk a döntéshozók felé, és megpróbálunk segíteni mi is. Másrészt az ENSZ felől a fiatalok felé történik. Itt az ENSZ céljait, mivoltát, a Fenntartható Fejlődési Célokat közvetítjük a közösségi média–aktivitásunkkal, országjárásainkkal, rendezvényekre való kitelepüléseinkkel. Egy évre szól a mandátumunk.
Van két ifjúsági küldött, a senior küldött idén Wettstein Annamária, a junior küldött Balogh Péter Botond. A delegáció kiegészül még hat ifjúsági tanácsadóval, közülük én vagyok az egyik, Magyarországon a legfiatalabb. Legutóbbi rendezvényünk az ENSZ 80. és Magyarország ENSZ tagságának 70. évfordulója köré szerveződött. Szeptember 11-én a Kulturális és Innovációs Minisztériumbeli rendezvény lehetőséget kínált a fiataloknak, hogy közelebbről megismerjék az ENSZ intézményeit, alapértékeit és eredményeit, különös tekintettel Magyarország szerepére a világszervezetben. Emellett beleláthattunk a magyar ENSZ ifjúsági küldöttek és tanácsadói csapatuk munkájába, gyakorlati pályakezdési lehetőségekbe, és első kézből hallhattunk arról, milyen készségek kellenek egy nemzetközi karrier elindításához. Ott kaptuk meg hivatalosan a mandátumunkat, és a szakterületünket a programban.
Én lettem az ENSZ Társadalmi Felelősségvállalásért felelős Ifjúsági Tanácsadója a Küldötti Programban.
Csuka Dániel azzal zárja: – Az idei évben felbecsülhetetlen mennyiségű és fontosságú tudással, tapasztalattal, kapcsolatokkal gazdagodhattam, az elért eredmények csak másodlagosak ezekhez képest. Szeretném megköszönni a sok segítséget, felkészítést, munkát és belém vetett hitet a családomnak, tanáraimnak, barátaimnak, a mentoromnak és mindenkinek, aki mellettem állt ebben az évben is. Nélkülük nem tarthatnék ott, ahol tartok.