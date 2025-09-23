Tizenhat évesen tanácsadó lett az ENSZ ifjúsági küldötti programban a kőszegi iskola diákja

Híd a fiatalok és a döntéshozók között

Az ENSZ a ’70-es években indította az Ifjúsági Küldötti Programot, amelyhez Magyarország 2016-ban csatlakozott. A program célja, hogy hidat képezzen a fiatalok és a döntéshozók között. Kétirányú munka zajlik. Egyrészt a magyar fiataloktól az ENSZ és a magyar döntéshozók felé: szoros kapcsolatban állunk a Külgazdasági és Külügyminisztériummal és a Kulturális és Innovációs Minisztériummal is. Célunk, hogy minél több fiatal hangját meghallgassuk, ezt kutatásokkal, országjárással igyekszünk elérni.

A fiatalok problémáit továbbítjuk a döntéshozók felé, és megpróbálunk segíteni mi is. Másrészt az ENSZ felől a fiatalok felé történik. Itt az ENSZ céljait, mivoltát, a Fenntartható Fejlődési Célokat közvetítjük a közösségi média–aktivitásunkkal, országjárásainkkal, rendezvényekre való kitelepüléseinkkel. Egy évre szól a mandátumunk.

Van két ifjúsági küldött, a senior küldött idén Wettstein Annamária, a junior küldött Balogh Péter Botond. A delegáció kiegészül még hat ifjúsági tanácsadóval, közülük én vagyok az egyik, Magyarországon a legfiatalabb. Legutóbbi rendezvényünk az ENSZ 80. és Magyarország ENSZ tagságának 70. évfordulója köré szerveződött. Szeptember 11-én a Kulturális és Innovációs Minisztériumbeli rendezvény lehetőséget kínált a fiataloknak, hogy közelebbről megismerjék az ENSZ intézményeit, alapértékeit és eredményeit, különös tekintettel Magyarország szerepére a világszervezetben. Emellett beleláthattunk a magyar ENSZ ifjúsági küldöttek és tanácsadói csapatuk munkájába, gyakorlati pályakezdési lehetőségekbe, és első kézből hallhattunk arról, milyen készségek kellenek egy nemzetközi karrier elindításához. Ott kaptuk meg hivatalosan a mandátumunkat, és a szakterületünket a programban.

Én lettem az ENSZ Társadalmi Felelősségvállalásért felelős Ifjúsági Tanácsadója a Küldötti Programban.

Csuka Dániel azzal zárja: – Az idei évben felbecsülhetetlen mennyiségű és fontosságú tudással, tapasztalattal, kapcsolatokkal gazdagodhattam, az elért eredmények csak másodlagosak ezekhez képest. Szeretném megköszönni a sok segítséget, felkészítést, munkát és belém vetett hitet a családomnak, tanáraimnak, barátaimnak, a mentoromnak és mindenkinek, aki mellettem állt ebben az évben is. Nélkülük nem tarthatnék ott, ahol tartok.