Enyhén emelkedett a vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Azt írták, hogy az év 35. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Budapesten a dél-pesti szennyvíztisztító-telep ellátási területén, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán és Veszprémben, míg 12 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést Kaposvár mintájában mértek. Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban, Budapest déli és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszegen, Győrben, Székesfehérváron, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben és Budapest északi és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.