Erdőtűz: egy éve történt a csöngei katasztrófa
Rekordmennyiségű erdő vált a lángok martalékává idén az Európai Unióban. Vas vármegyében ritkán van erdőtűz, de az elmúlt évtizedek legnagyobb erdőt érintő katasztrófája, éppen egy éve volt.
Idén már több mint egymillió hektárnyi terület égett le erdőtüzek következtében az Európai Unióban, írta meg a Reuters. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer adatai szerint, mostanáig 1 millió 28 ezer hektár vált a lángok martalékává ami nagyobb terület, mint Ciprus. 2006 óta (amióta ezeket az adatokat nyilvántartják) soha nem pusztított ekkora területen tűzvész, igaz, 2017-ben közel ugyanekkorra terület, mintegy 998 ezer hektár égett le. A tüzek kétharmada idén Spanyolországban és Portugáliában pusztított, illetve pusztít most is, mivel kedden még mindig tíz erdőtüzet tartottak nyilván. A legtöbb tűz augusztus 5. és 19. között alakult ki, amikor az Ibériai-félszigetet hőhullám sújtotta.
Magyarországon a klimatikus viszonyok miatt kialakult tüzek aránya 1% alatt van az erdotuz.hu szerint, a tüzek többsége – mint írják – emberi gondatlanság vagy szándékosság következménye, döntő hányaduk pedig összefügg a mezőgazdasági tevékenységgel, tavaly valószínűleg éppen ez okozott bajt nálunk is.
Egy éve, 2024. szeptember 5-én gyulladt ki az erdő Csönge határában, már az első napon mintegy 250 hektárnyi erdő égett (a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében, mintegy 47 ezer hektár erdő van, a csöngei erdőtűzben azonban nekik alig tíz hektárnyi erdejük esett áldozatul, a többi magánerdő volt), úgy tudni azért, mert egy szártépő lánca szikrát vetett a kavicsos talajon, ami begyújtotta a száraz füvet. Egy Sentinel űrszonda (földmegfigyelő műhold) állítólag készített is képet a tűz keletkezésekor egy közelben dolgozó munkagépről. A csöngei esetről és a vasi erdőtüzekről Gángó Csabát, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettesét kérdeztük. Összesen ezer hektáron pusztított a tűz.
A csöngei erdőtűz országos szinten is a legnagyobbak közé tartozott
Még a Magyarországon ritkán tapasztalt koronatüzet is meg lehetett figyelni, vagyis amikor az erdőben nemcsak az aljnövényzet, hanem a fák koronája is lángol. A tűz megfékezését a szárazság mellett a fel-fel erősödő szél nehezítette, végül aztán a légmozgás mérséklődésének, az érkező esőnek és a mintegy 1000 tűzoltó megfeszített munkájának köszönhetően, a negyedik napon sikerült eloltani a lángokat.
- Ezt leszámítva az elmúlt évtizedben komoly erdőtűz szerencsére nem volt a vármegyében, ennek egyik oka, hogy az Alpokalja sokkal kevésbé száraz, mint például az alföldi régió, de egy eldobott üvegcserép, vagy égő cigarettacsikk így is nagy kockázatot jelenthet, ami a tűző napon, a száraz fűben könnyen okozhatna gondot.
- Az erdészek egyébként úgy tapasztalják, hogy az emberek komolyan veszik a tűzgyújtási tilalmat (ami egyébként hetek óta érvényben van az egész ország területén), ha pedig mégis gyújtanak tüzet, azt körültekintően teszik és gondoskodnak az eloltásáról. Az erdőt járó turisták a legritkább esetben gyújtanak csak tüzet, azt leginkább a hétvégente összeverődő baráti társaságok teszik meg, de velük sem szokott gond lenni. Nemigen emlékeznek olyanra, hogy bárkit valaha is figyelmeztetni kellett volna.
- Korábban az erdészeteknél divat volt a fakitermelés utáni hulladékot ott helyben elégetni, azonban a Szombathelyi Erdészeti Zrt. már hosszú-hosszú évek óta nem teszi ezt, vagy elszállítják a nyesedéket, vagy a természetvédelmi szempontok maximális figyelembe vétele mellett, egyszerűen ott hagyják a holt fákat az erdőben, számos élőlénynek biztosítva elsőosztályú búvóhelyet.
