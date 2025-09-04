Erdőtűz: egy éve történt a csöngei katasztrófa

Idén már több mint egymillió hektárnyi terület égett le erdőtüzek következtében az Európai Unióban, írta meg a Reuters. Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer adatai szerint, mostanáig 1 millió 28 ezer hektár vált a lángok martalékává ami nagyobb terület, mint Ciprus. 2006 óta (amióta ezeket az adatokat nyilvántartják) soha nem pusztított ekkora területen tűzvész, igaz, 2017-ben közel ugyanekkorra terület, mintegy 998 ezer hektár égett le. A tüzek kétharmada idén Spanyolországban és Portugáliában pusztított, illetve pusztít most is, mivel kedden még mindig tíz erdőtüzet tartottak nyilván. A legtöbb tűz augusztus 5. és 19. között alakult ki, amikor az Ibériai-félszigetet hőhullám sújtotta.

Vas vármegyére nem jellemző az erdőtűz, de az elmúlt évtized legnagyobb területen pusztító tűzesete éppen egy éve volt Csönge mellett Fotó: Cseh Gábor

Magyarországon a klimatikus viszonyok miatt kialakult tüzek aránya 1% alatt van az erdotuz.hu szerint, a tüzek többsége – mint írják – emberi gondatlanság vagy szándékosság következménye, döntő hányaduk pedig összefügg a mezőgazdasági tevékenységgel, tavaly valószínűleg éppen ez okozott bajt nálunk is.

Egy éve, 2024. szeptember 5-én gyulladt ki az erdő Csönge határában, már az első napon mintegy 250 hektárnyi erdő égett (a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében, mintegy 47 ezer hektár erdő van, a csöngei erdőtűzben azonban nekik alig tíz hektárnyi erdejük esett áldozatul, a többi magánerdő volt), úgy tudni azért, mert egy szártépő lánca szikrát vetett a kavicsos talajon, ami begyújtotta a száraz füvet. Egy Sentinel űrszonda (földmegfigyelő műhold) állítólag készített is képet a tűz keletkezésekor egy közelben dolgozó munkagépről. A csöngei esetről és a vasi erdőtüzekről Gángó Csabát, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgató-helyettesét kérdeztük. Összesen ezer hektáron pusztított a tűz.