Érettségi találkozó a Nagy Lajos Gimnáziumban: hatvan éve végeztek

A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 1965-ben végzett IV. A osztálya 2025. szeptember 20-án tartotta a maturálásának hatvanadik évfordulóját. Az érettségi találkozó résztvevői nagyon örültek egymásnak.

Nagy Lajos Gimnázium: a hatvan éves érettségi találkozó résztvevői. Fotó: Garas Kálmán

Érettségi találkozó: megemlékeztek az elhunyt osztálytársakról is

A Nagy Lajos Gimnázium osztálytalálkozójának résztvevői felidézték a múlt emlékeit, s gyertyagyújtással szomorúan gondoltak a tizenhat elhunyt osztálytársra és a tanáraikra.