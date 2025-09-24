szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Megemlékeztek elhunyt osztálytársaikról is

1 órája

Érettségi találkozó a Nagy Lajos Gimnáziumban: hatvan éve végeztek

Címkék#találkozó#érettségi találkozó#Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

Hatvan éves érettségi találkozót tartottak a Nagy Lajos Gimnáziumban. Az érettségi találkozó az 1965-ben végzett IV. A osztály egykori tanulóit várta.

Merklin Tímea

Szombathelyi  Nagy  Lajos Gimnázium  1965-ben  végzett  IV. A osztálya 2025. szeptember 20-án  tartotta a maturálásának hatvanadik évfordulóját. Az érettségi találkozó résztvevői nagyon örültek egymásnak.

érettségi találkozó
Nagy Lajos Gimnázium: a hatvan éves érettségi találkozó résztvevői. Fotó: Garas Kálmán

Érettségi találkozó: megemlékeztek az elhunyt osztálytársakról is

A Nagy Lajos Gimnázium osztálytalálkozójának résztvevői  felidézték  a  múlt  emlékeit, s gyertyagyújtással szomorúan  gondoltak a tizenhat elhunyt osztálytársra és a tanáraikra.

 

