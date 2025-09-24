Megemlékeztek elhunyt osztálytársaikról is
1 órája
Érettségi találkozó a Nagy Lajos Gimnáziumban: hatvan éve végeztek
Hatvan éves érettségi találkozót tartottak a Nagy Lajos Gimnáziumban. Az érettségi találkozó az 1965-ben végzett IV. A osztály egykori tanulóit várta.
A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 1965-ben végzett IV. A osztálya 2025. szeptember 20-án tartotta a maturálásának hatvanadik évfordulóját. Az érettségi találkozó résztvevői nagyon örültek egymásnak.
Érettségi találkozó: megemlékeztek az elhunyt osztálytársakról is
A Nagy Lajos Gimnázium osztálytalálkozójának résztvevői felidézték a múlt emlékeit, s gyertyagyújtással szomorúan gondoltak a tizenhat elhunyt osztálytársra és a tanáraikra.
