"Régi időkre emlékszel-e még" - Hajba tanár vezényletével szállt a dal az 50 éves érettségi találkozón a KDG-ben

"Régi időkre emlékszel-e még..." - szállt a dal Hajba tanár úr vezényletével a Kanizsai Dorottya Gimnázium egyik osztálytermében, megidézve az arany minősítésű kamarakórust, felidézve a gimis órák hangulatát, a fiatalság idejét. 50 éves érettségi találkozóra jött össze az egykori IV.D, amely 1971 és 1975 között koptatta a gimnázium padjait. 32 érettségizőből húszan foglaltak helyet volt tanáraikkal szemben. A hiányzók igazoltan maradtak távol, de lélekben ott voltak az osztálytársakkal.

Érettségi találkozó: az 1975-ben végzett IV.D a KDG-ben

Fotó: GS

Érettségi találkozó: 50 éve végeztek a KDG-ben

A tanári karból kevesen tudtak az osztállyal örülni a kerek évfordulónak. Az osztályfőnök, Florenz Ildikó tanárnő, már 35 éve a temetőben pihen, több volt kollégájával együtt. Sok tekintetben a sors kegyeltjeinek érzik magukat az egykori gimnazisták: az osztályból harmincan élvezik még a nyugdíjas éveket. Havi rendszerességgel is összejár az osztály kemény magja, de évente legalább egyszer találkoznak. Hiszen "bevalljuk vagy nem, vagy éppen hirdetjük, de a gimnáziumi évek, az ott kapott tudás, az ott megélt hatások nagyon meghatározóak voltak életünkben. Közösségé formát minket az alma mater, összetartozásunkat szeretettel ápoljuk. Figyelemmel kísérjük egymás életútját, örülünk egymás sikereinek. Ajándék volt ez a közös nap. Terike néni, Bódi tanárnő, Mentes és Hajba tanár urak, rajtatok keresztül üzenjük mi, kanizsaisok: 'Én iskolám, köszönöm most neked, / Hogy az eljött élet-csaták között / Volt mindig hozzám víg üzeneted (...) / Bár zord a harc, megéri a világ, / Ha az ember az marad, ami volt: / Nemes, küzdő, szabad lelkű diák."

Érettségi találkozó: 50 év után is találkoztak Fotó: GS

A találkozó az iskolalátogatás - és a temetőlátogatás - után fehér asztal mellett ért véget.



