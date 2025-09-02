Szabadi István esperest búcsúztatták Körmenden

Vasárnap délelőtt különleges, ünnepi istentisztelet zajlott a körmendi református templomban: elköszönt a gyülekezettől Szabadi István nyugalmazott esperes-lelkipásztor. Az első padokat a „kis” családja töltötte be: összesen negyvenen! Köszöntötte őt fia, ifjabb Szabadi István éppúgy, mint Marton Miklós főgondnok, de elköszöntek tőle a szolgatársak is, köztük derűs szavakkal Kiss László atya is – visszaemlékezve nagyszerű közös beszélgetésekre. Az utód, Kamondi Péter is meleg szavakkal fordult feléje, de itt volt a Rába-parti város polgármestere, dr. Szabó Barna is, aki ugyancsak nagy köszönettel kívánt boldog nyugdíjas éveket.

Esperesi búcsú: elköszönt a gyülekezettől Szabadi István

Fotó: Jambori Tamas

Szabadi István esperes

A több évtizedes szolgálat után lezárult egy korszak, amely meghatározó volt nemcsak a város, hanem az egész Őrségi Református Egyházmegye életében. Szabadi István neve szorosan összeforrt Körmend református közösségével: 37 esztendőt töltött gyülekezeti szolgálatban, ebből több mint harmincat Körmenden, ahol a közösség 27. ismert lelkipásztora volt. Emellett több, mint három évig esperesként is tevékenykedett. Most, az egyházi törvények szerinti korhatár elérése miatt adta át a stafétát. A búcsúistentisztelet után szeretetvendégség várta a híveket, akik személyesen is köszönetet mondhattak a lelkipásztornak.