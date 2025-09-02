32 perce
Szabadi István esperest búcsúztatták Körmenden
Szeretettel köszöntek el a református hívek megbecsült lelkipásztoruktól. Szabadi István esperes több, mint 30 évnyi körmendi szolgálat után vonul nyugdíjba.
Vasárnap délelőtt különleges, ünnepi istentisztelet zajlott a körmendi református templomban: elköszönt a gyülekezettől Szabadi István nyugalmazott esperes-lelkipásztor. Az első padokat a „kis” családja töltötte be: összesen negyvenen! Köszöntötte őt fia, ifjabb Szabadi István éppúgy, mint Marton Miklós főgondnok, de elköszöntek tőle a szolgatársak is, köztük derűs szavakkal Kiss László atya is – visszaemlékezve nagyszerű közös beszélgetésekre. Az utód, Kamondi Péter is meleg szavakkal fordult feléje, de itt volt a Rába-parti város polgármestere, dr. Szabó Barna is, aki ugyancsak nagy köszönettel kívánt boldog nyugdíjas éveket.
Szabadi István esperes
A több évtizedes szolgálat után lezárult egy korszak, amely meghatározó volt nemcsak a város, hanem az egész Őrségi Református Egyházmegye életében. Szabadi István neve szorosan összeforrt Körmend református közösségével: 37 esztendőt töltött gyülekezeti szolgálatban, ebből több mint harmincat Körmenden, ahol a közösség 27. ismert lelkipásztora volt. Emellett több, mint három évig esperesként is tevékenykedett. Most, az egyházi törvények szerinti korhatár elérése miatt adta át a stafétát. A búcsúistentisztelet után szeretetvendégség várta a híveket, akik személyesen is köszönetet mondhattak a lelkipásztornak.
Szabadi István esperest búcsúztatták KörmendenFotók: Jámbori Tamás
Mérföldkövek
Szabadi István pályája sokrétű és gazdag. A körmendi szolgálat előtt Csőszön és Nagykőrösön hirdette Isten igéjét, majd az Őrségben és a Rába-vidéken vált ismertté. Nevéhez fűződik a szentgotthárdi református templom építése is, amely a rendszerváltozás utáni évtized egyik fontos egyházi beruházása volt. Országos figyelmet kapott, amikor igehirdetését a Kossuth Rádió is közvetítette, így a legszélesebb nyilvánosság számára is megmutatkozott szolgálata. Tavaly novemberben ünnepelte 70. születésnapját; ekkor már jelezte, hogy hamarosan befejezi aktív munkáját.
A folytatás
A gyülekezet most új időszak elé néz: augusztusban megérkezett a fiatal lelkészcsalád, Kamondi Péter és felesége Körmendre. Fogadásukra zajlik a közel 160 éves parókia felújítása, amelynek költsége meghaladja a 20 millió forintot. A munkálatokhoz állami, egyházkerületi és egyházmegyei támogatások járulnak, de jelentős szerepet játszanak a hívek adományai is. Az egyházi törvény előírja, hogy a gyülekezet kötelessége a lelkészlakás rendben tartása, ezért a közösség adakozásra buzdítja tagjait, hogy mielőbb méltó otthont biztosíthassanak az új lelkipásztor családjának.
A búcsú tehát egyszerre volt hálaadás a múltért és reménységgel teli előretekintés a jövőbe. A körmendi hívek köszönetet mondtak azért, hogy Szabadi István több mint három évtizeden át állt mellettük örömben és nehézségben, és egyben imádkozva várták a megújulást, amelyet a fiatal lelkipásztor érkezése hozhat. A vasárnapi alkalom nemcsak a lelkipásztor életében, hanem a gyülekezet történetében is mérföldkő volt: lezárult egy jelentős fejezet, és kezdetét veszi egy új korszak a körmendi reformátusok életében.
