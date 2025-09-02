szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megbecsült lelkipásztor

32 perce

Szabadi István esperest búcsúztatták Körmenden

Címkék#köszönet#Szabadi István#Körmenden#Kamondi Péter#gyülekezet#istentisztelet

Szeretettel köszöntek el a református hívek megbecsült lelkipásztoruktól. Szabadi István esperes több, mint 30 évnyi körmendi szolgálat után vonul nyugdíjba.

Gombos Kálmán

Vasárnap délelőtt különleges, ünnepi istentisztelet zajlott a körmendi református templomban: elköszönt a gyülekezettől Szabadi István nyugalmazott esperes-lelkipásztor. Az első padokat a „kis” családja töltötte be: összesen negyvenen! Köszöntötte őt fia, ifjabb Szabadi István éppúgy, mint Marton Miklós főgondnok, de elköszöntek tőle a szolgatársak is, köztük derűs szavakkal Kiss László atya is – visszaemlékezve nagyszerű közös beszélgetésekre. Az utód, Kamondi Péter is meleg szavakkal fordult feléje, de itt volt a Rába-parti város polgármestere, dr. Szabó Barna is, aki ugyancsak nagy köszönettel kívánt boldog nyugdíjas éveket.

Esperesi búcsú: elköszönt a gyülekezettől Szabadi István
Esperesi búcsú: elköszönt a gyülekezettől Szabadi István
Fotó: Jambori Tamas

Szabadi István esperes

A több évtizedes szolgálat után lezárult egy korszak, amely meghatározó volt nemcsak a város, hanem az egész Őrségi Református Egyházmegye életében. Szabadi István neve szorosan összeforrt Körmend református közösségével: 37 esztendőt töltött gyülekezeti szolgálatban, ebből több mint harmincat Körmenden, ahol a közösség 27. ismert lelkipásztora volt. Emellett több, mint három évig esperesként is tevékenykedett. Most, az egyházi törvények szerinti korhatár elérése miatt adta át a stafétát. A búcsúistentisztelet után szeretetvendégség várta a híveket, akik személyesen is köszönetet mondhattak a lelkipásztornak.

Szabadi István esperest búcsúztatták Körmenden

Fotók: Jámbori Tamás

Mérföldkövek

Szabadi István pályája sokrétű és gazdag. A körmendi szolgálat előtt Csőszön és Nagykőrösön hirdette Isten igéjét, majd az Őrségben és a Rába-vidéken vált ismertté. Nevéhez fűződik a szentgotthárdi református templom építése is, amely a rendszerváltozás utáni évtized egyik fontos egyházi beruházása volt. Országos figyelmet kapott, amikor igehirdetését a Kossuth Rádió is közvetítette, így a legszélesebb nyilvánosság számára is megmutatkozott szolgálata. Tavaly novemberben ünnepelte 70. születésnapját; ekkor már jelezte, hogy hamarosan befejezi aktív munkáját.

Esperesi búcsú: elköszönt a gyülekezettől Szabadi István
Fotó: Jambori Tamas

A folytatás

A gyülekezet most új időszak elé néz: augusztusban megérkezett a fiatal lelkészcsalád, Kamondi Péter és felesége Körmendre. Fogadásukra zajlik a közel 160 éves parókia felújítása, amelynek költsége meghaladja a 20 millió forintot. A munkálatokhoz állami, egyházkerületi és egyházmegyei támogatások járulnak, de jelentős szerepet játszanak a hívek adományai is. Az egyházi törvény előírja, hogy a gyülekezet kötelessége a lelkészlakás rendben tartása, ezért a közösség adakozásra buzdítja tagjait, hogy mielőbb méltó otthont biztosíthassanak az új lelkipásztor családjának.

A búcsú tehát egyszerre volt hálaadás a múltért és reménységgel teli előretekintés a jövőbe. A körmendi hívek köszönetet mondtak azért, hogy Szabadi István több mint három évtizeden át állt mellettük örömben és nehézségben, és egyben imádkozva várták a megújulást, amelyet a fiatal lelkipásztor érkezése hozhat. A vasárnapi alkalom nemcsak a lelkipásztor életében, hanem a gyülekezet történetében is mérföldkő volt: lezárult egy jelentős fejezet, és kezdetét veszi egy új korszak a körmendi reformátusok életében.

  • Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu