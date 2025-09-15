45 perce
Óriási siker az EuroSkills-en – bronzérmet szerzett a két volt hermanos diák
Bartl Balázs és Kampel Ádám, a kertépítő szakma ifjú mesterei, a Kisalföldi ASzC Herman Ottó Technikum volt tanulói bronzérmet szereztek a 2025-ös EuroSkills versenyen a dániai Herningben. A versenyen Európa legjobb fiatal szakemberei mérték össze tudásukat.
– Óriási sikert értek el a magyar fiatalok a szakképzési Európa-bajnokságon Dániában – közölte Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a magyar csapat EuroSkills szerepléséről beszámolva vasárnap a Facebook-oldalán.
EuroSkills: 4 arany-, 2 ezüst- és 5 bronzérem, 5 kiválósági érem a magyar csapatnak
– Hatalmas büszkeség tölt el minket: az összesített eredmények alapján a 26 magyar versenyzőből 16-an elismeréssel tértek haza a EuroSkills Herning 2025 dániai Európa-bajnokságról: 4 arany-, 2 ezüst- és 5 bronzérem, 5 kiválósági érem az eredményük – tette hozzá. Vas vármegye, azon belül Szombathely is képviseltette magátau EuroSkills-en: két volt hermanos diák, Kampel Ádám és Bartl Balázs, a kertépítő szakma ifjú mesterei is ott voltak a mezőnyben a magyar csapat tagjaiként és fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Méltón képviselték Magyarországot és volt iskolájukat. A magyar csapat az összesített eredményei alapján a résztvevő 32 ország közül a kiemelkedő 4. helyen végzett.