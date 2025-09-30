2 órája
Emléktornát szerveznek Dr. Zsemberi György tisztetére Szombathelyen
A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség kispályás labdarúgó emléktornát rendez egykori presbitere Dr. Zsemberi György tiszteletére október 4-én szombaton - tájékoztatta lapunkat Szombathelyi Evangélikus Egyházközség felügyelője, Lovass Tibor.
Dr. Zsemberi György fogszakorvosként tevékenykedett, de szakmája mellett a sport, a labdarúgás szerelmese is volt. A Vajdaságban, Topolyán született, ott kezdett el focizni is, és ifjúsági válogatottságig jutott - olvasható a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség felügyelője által megküldött sajtóközleményben.
"Egykori edzője Árok Ferenc így írt róla:
Minden úgy kezdődött (évtizedekkel ezelőtt), hogy Gyurkának a Kanárik első edzésén Morača kiütötte egy fogát, de a topolyai legény csak köpött egyet, és tovább játszott, mire az edző azt mondta, hogy: – Na, végre lesz egy magyar válogatott középhátvéd! Ebbe azonban beleszólt az apuka is, mondván: – Előbb-utóbb választanod kell, vagy fogorvos leszel, vagy focista.
És Gyurka a tanulás mellett döntve a Szegedi Tudományegyetemre nyert felvételt.
Vas megyébe kerülve fogszakorvosként dolgozott, és a családi rendelőt is vezette. A foci nem maradhatott el a munka mellett. Nagypályán játszott, majd később kispályás csapatokkal, a Magyar Orvos Válogatottal járta az országot, a világot. Edzőként tevékenykedett Vépen, és a Torony KSK labdarúgó csapatánál. Edzői irányításával nyert bajnokságot és történetében először került fel a megyei I. osztályba a település csapata.
Évekig szervezte, tanította a „Bozsik Program” keretében a 7, 9 és 11 éves gyerekeket a labdarúgás szeretetére. Tele volt javaslatokkal, ötletekkel a helyi sportélet javítása érdekében.
A Topolyai Sport Club Facebook oldalán így búcsúztak egykori játékosuktól: „Gyurka rajongásig szerette a labdarúgást és klubunkat, mindenkihez volt egy-két jó szava, és mindig szívesen fogadtuk építő jellegű tanácsait és kritikáit. Emlékét örökre megőrizzük!” Több híres nemzetközi sztár labdarúgóval ápolt baráti kapcsolatot. Az evangélikus egyház presbitériumának munkájában is olyan elszántsággal tevékenykedett, mint a rendelőben, vagy a pályán. Nem tudott veszíteni, de a szíve, amely mindig zakatolt, megálljt parancsolt. A tornával emlékezünk, gondolunk Dr. Zsemberi Györgyre! A család nevében is szeretettel várunk minden érdeklődőt az emlékezésre és az izgalmas mérkőzésekre!" - zárul a közlemény.
A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség szervezi az emléktornát
Az emléktornán résztvevő csapatok:
Topolyai SC
Lovashetény
Gyuri Haverjai Team
Luce Team
Szívvel-Lélekkel Team
HB United FC
2025. október 3. (péntek)
A csapatok megérkezése, vacsora, sorsolás 19.00 -20.00 óra
2025. október 4. (szombat) Illés Akadémia pályáin (Szombathely, Szarka Zoltán u. 3.)
09.00 óra A csapatok köszöntése, majd áhítat Steindl-Papp Judit evangélikus parókus lelkésszel.
09.15 – csoportmérkőzések. Két pályán párhuzamosan. (2x15 perc)
10.45 - helyosztó mérkőzések.
12.00 óra – döntő.
14.00 óra ebéd a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ebédlőjében.
15.00 óra Eredményhirdetés, díjátadó.
Az emléktorna jótékonysági célú!
Az adományok a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány OTP Bank 11747006-20192514 számlaszámára lehet utalni. A közleménybe kérjük beírni: „Dr. Zsemberi György Alap”.
Az adományozó támogató a Reményik Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sport programjaihoz, tornatermének megépítéséhez járul hozzá.
Minden támogatást hálás szívvel köszönünk! - írták.