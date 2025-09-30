Emléktornát szerveznek Dr. Zsemberi György tisztetére Szombathelyen

Dr. Zsemberi György fogszakorvosként tevékenykedett, de szakmája mellett a sport, a labdarúgás szerelmese is volt. A Vajdaságban, Topolyán született, ott kezdett el focizni is, és ifjúsági válogatottságig jutott - olvasható a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség felügyelője által megküldött sajtóközleményben.

Dr. Zsemberi György 2023-ban hunyt el tragikus hirdetlenséggel - Tiszteletére rendez labdarúgó tornát a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

"Egykori edzője Árok Ferenc így írt róla:

Minden úgy kezdődött (évtizedekkel ezelőtt), hogy Gyurkának a Kanárik első edzésén Morača kiütötte egy fogát, de a topolyai legény csak köpött egyet, és tovább játszott, mire az edző azt mondta, hogy: – Na, végre lesz egy magyar válogatott középhátvéd! Ebbe azonban beleszólt az apuka is, mondván: – Előbb-utóbb választanod kell, vagy fogorvos leszel, vagy focista.

És Gyurka a tanulás mellett döntve a Szegedi Tudományegyetemre nyert felvételt.

Vas megyébe kerülve fogszakorvosként dolgozott, és a családi rendelőt is vezette. A foci nem maradhatott el a munka mellett. Nagypályán játszott, majd később kispályás csapatokkal, a Magyar Orvos Válogatottal járta az országot, a világot. Edzőként tevékenykedett Vépen, és a Torony KSK labdarúgó csapatánál. Edzői irányításával nyert bajnokságot és történetében először került fel a megyei I. osztályba a település csapata.

Évekig szervezte, tanította a „Bozsik Program” keretében a 7, 9 és 11 éves gyerekeket a labdarúgás szeretetére. Tele volt javaslatokkal, ötletekkel a helyi sportélet javítása érdekében.

A Topolyai Sport Club Facebook oldalán így búcsúztak egykori játékosuktól: „Gyurka rajongásig szerette a labdarúgást és klubunkat, mindenkihez volt egy-két jó szava, és mindig szívesen fogadtuk építő jellegű tanácsait és kritikáit. Emlékét örökre megőrizzük!” Több híres nemzetközi sztár labdarúgóval ápolt baráti kapcsolatot. Az evangélikus egyház presbitériumának munkájában is olyan elszántsággal tevékenykedett, mint a rendelőben, vagy a pályán. Nem tudott veszíteni, de a szíve, amely mindig zakatolt, megálljt parancsolt. A tornával emlékezünk, gondolunk Dr. Zsemberi Györgyre! A család nevében is szeretettel várunk minden érdeklődőt az emlékezésre és az izgalmas mérkőzésekre!" - zárul a közlemény.