Családi nap

2 órája

Fák jelzik: velük gyarapodott Csepreg

Címkék#csepreg#polgármester#gyermek#gyerek

Az elmúlt egy évben született huszonhárom gyerek tiszteletére ültettek fákat Csepregen, a Malomkertben. A város megbecsüli az új lakóit.

Horváth László

Idén is jól sikerült az elmúlt szombaton megtartott családi nap Csepregen. Ez a nap a gyerekekről is szüleikről szólt. A helyi vállalkozók, borosgazdák támogatásának köszönhetően minden kilátogatót étellel és itallal vendégelték meg. A sütés-főzésből a roma nemzetiségi önkormányzat is kivette a részét.

Soós Barbara kezében Kovács Regő, az apa Kovács Balázs pedig Kolost fogja. Mellettük Horváth Zoltán polgármester
Fotó: Dr. Tarsoly Adam

Ahogy az elmúlt években, így idén is fákat ültettek el az újszülöttek tiszteletére. A Malomkertben az elmúlt egy évben született huszonhárom gyermek kapott öt fát: vérjuhart, madárberkenyét, tarka levelű juhart, sárga levelű juhart, ezüst hárst. A szülők a kiválasztott fára akaszthatták fel a gyermekük nevére gravírozott táblákat.

Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere elmondta, a város megbecsüli a családokat, a legfiatalabb lakókat is. A szülők előtt megvan a lehetőség, hogy babakötvényt nyissanak, és akkor az önkormányzat támogatásként 30 ezer forintot hozzátesz. 

Megtudtuk, a Malomkert egyes fái elöregedettek, időszerű azok pótlása. A családi faültetés jó alkalom arra, hogy új csemetéket ültessenek el.

