Döbbenet: Szombathelyen is lecsaptak a fosófantomok

A Ripost nemég arról számolt be, hogy Szombathelyen is lecsapott a fosófantom. Sok helyen megfordultak már a rémek, és meghökkentőbbnél meghökkentőbb helyekre piszkítottak oda, de ezúttal egy következő szintre léptek.

Szombathelyen a fosófantomok?

Fotó: Cseh Gábor

Fosófantom Szombathelyen

Egy kocsit gyalázott meg, akinek a tulajdonosa számolt be az esetről, mire parkoló autójához visszatért a tulajdonos, azt már meggyalázott állapotban találta: nem elég, hogy a kerekeit kiszúrták és leengedték, de a kilincseket és a fényszórókat fekáliával kenték össze. Ha ez mind nem lenne elég gyomorforgató, a fosófantom még a szelepet is vastagon bekente a végtermékkel. Így a férfit a tettes még egy hatalmas adag pénzzel is megrövidítette:

Amelyik a Csónakázó Tónál bekente sz*rral a kilincseimet és a szelepet, miután leengedte a gumimat, jelentkezzen ma délután 3-ig 120.000 forint bánópénzzel

Nem ez volt az egyetlen eset, amikor hasonló dolog történt, más is beszámolt a fantom által elkövetett szörnyűségről.

Korábban olyan esetről is beszámoltunk, amikor egy férfi úgy rongálta meg az autókat, hogy parkoló autók tankolónyílásával közösült.