Legerősebb tűzoltóink az ausztriai FCC versenyen is helytálltak

Hétvégén rendezték az alsó-ausztriai Traisen városában a nemzetközi FCC (Firefighter Combat Challenge) – legerősebb tűzoltók versenyét. Magyarországot hét tűzoltó képviselte, közülük négyen Vas vármegyéből érkeztek a megmérettetésre.

Csodálatos környezetben fekszik Traisen városa a Gutensteini Alpok, a Türnitzi Alpok és a Bécsi-erdő által közrefogott medencében. Ott rendezték hétvégén a nemzetközi FCC (Firefighter Combat Challenge) – legerősebb tűzoltók versenyét.

FCC verseny Ausztriában
A Csepregi Önkormányzati Tűzoltóságot Rózsa Zoltán és Mersich Miklós, a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet Bognár Dávid és Drenovácz István képviselte az FCC versenyen.
Fotó: VN

Nemzetközi FCC (Firefighter Combat Challenge) – legerősebb tűzoltók versenye Traisenben

A versenyre 9 ország – USA, Egyesült Királyság, Németország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Albánia, Ausztria, Magyarország – 113 versenyzője nevezett be. Magyarországról összesen heten, Vasból négyen vettek részt a megmérettetésen. A Csepregi Önkormányzati Tűzoltóságot Rózsa Zoltán és Mersich Miklós, a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet Bognár Dávid és Drenovácz István képviselte. Mersich Miklós a versenyről elmondta: színvonalas és rendkívül jól szervezett volt. A megnyitó ünnepségen országonként vonultak be, úgy köszöntötték az egyes nemzeteket. 

Legerősebb tűzoltók versenye Traisenben

Fotók: VN

Feladataik között volt toronyba felfutás lépcsőn, a vállukon összehajtogatott tömlővel (19 kg); kötélen fel kellett húzniuk két tekercstömlőt (szintén 19 kg); egy 72,5 kilogrammos súlyt 1,5 méter távolságra kellett kalapálniuk a kalapács-sínen; 42,5 méter hosszú szlalompályán futottak, egy C sugarat 22,8 m hosszan kellett kihúzniuk és a célt lelőniük, valamint egy 80 kilogrammos bábut 30 méter hosszan elhúzniuk hátrafelé. A feladatokat teljes tűzoltó bevetési védőfelszerelésben (védőkabát, védőnadrág, védőcsizma, védősisak, védőkesztyű), légzőkészülékkel kellett végrehajtani, így mintegy 30 kilogrammnyi pluszsúlyt cipelve.

Időeredmények: Bognár Dávid: 2:31, Drenovácz István 2:37, Mersich Miklós 2:42, Rózsa Zoltán 2:50.

Vármegyénkben nyáron Bükfürdőn rendeztek versenyt a legerősebb tűzoltóknak. 

 

