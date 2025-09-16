Legerősebb tűzoltóink az ausztriai FCC versenyen is helytálltak

Csodálatos környezetben fekszik Traisen városa a Gutensteini Alpok, a Türnitzi Alpok és a Bécsi-erdő által közrefogott medencében. Ott rendezték hétvégén a nemzetközi FCC (Firefighter Combat Challenge) – legerősebb tűzoltók versenyét.

A Csepregi Önkormányzati Tűzoltóságot Rózsa Zoltán és Mersich Miklós, a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet Bognár Dávid és Drenovácz István képviselte az FCC versenyen.

Fotó: VN

Nemzetközi FCC (Firefighter Combat Challenge) – legerősebb tűzoltók versenye Traisenben

A versenyre 9 ország – USA, Egyesült Királyság, Németország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Albánia, Ausztria, Magyarország – 113 versenyzője nevezett be. Magyarországról összesen heten, Vasból négyen vettek részt a megmérettetésen. A Csepregi Önkormányzati Tűzoltóságot Rózsa Zoltán és Mersich Miklós, a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesületet Bognár Dávid és Drenovácz István képviselte. Mersich Miklós a versenyről elmondta: színvonalas és rendkívül jól szervezett volt. A megnyitó ünnepségen országonként vonultak be, úgy köszöntötték az egyes nemzeteket.