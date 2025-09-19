Tűz ütött ki egy szombathelyi gyerekszobában: fontos, amire a tűzoltók felhívták a figyelmet

Mint ahogy beszámoltunk róla, szerda reggel, a Szent Márton utca egyik tízemeletes házának negyedik emeletén gyulladt ki egy Kukirin G2 elektromos roller. A tüzet a szombathelyi tűzoltók fékezték meg, majd átszellőztették az érintett lakást. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, de szerencsére személyi sérülés nem történt. A felrobbant roller története azonban szolgáljon tanulságul azok számára, akik elektromos rollert használnak - hívja fel a figyelmet a Rendészeti Államtitkárság.

Egy szombathelyi panellakás gyerekszobájában gyulladt ki a járgány – megpirítva az ágyat és a parkettát is. A tűzoltóknak nem volt nagy kihívás az este, de sokkal nagyobb baj is történhetett volna, ha ez a baleset mondjuk éjszaka történik és füstmérgezést vagy lakástüzet okoz. A roller kamasz tulajdonosa elmondta: rollere néhány napja beázott, szétszedte, próbálta kiszárítani, majd töltőre tette, ám az nem tért magához, sőt, fogta magát és lángra kapott.

Hogyan lehet elkerülni hogy kigyulladjon az elektromos roller?

A tűzoltók egyre többször találkoznak olyan háztartási balesetekkel, amit rollerek okoznak. Összeszedték, ezek a tanácsok, amivel segíthetnek elkerülni egy nagyobb bajt. Az elektromos roller biztonságos töltése nagyon fontos, hogy ne legyen lakástűz belőle. Ezeket kell tudnod: hogyan lehet elkerülni, hogy kigyulladjon az elektromos roller?

A javítást intézze mindig szakember, ha elromlik a roller! Ha beázott, 3-4 napra, szabadon lévő, fedett helyen elkülönítése javasolt, ahol közel s távol nincs éghető anyag, Ha kigyullad, az oltást tűzoltókra kell bízni a felszabaduló, rendkívül mérgező gázok miatt, Mmindig gyári töltőt használj! Az utángyártott, olcsó adapterek túlmelegedést és zárlatot okozhatnak. Ne töltsd felügyelet nélkül! Főleg éjszaka, alvás közben veszélyes – ha baj történik, későn veszed észre. Tölts szilárd, nem éghető felületen! (pl. járólap, beton, fémasztal). Soha ne ágyban, kanapén vagy szőnyegen. Fontos tudni, hogy bizonyos műanyagok égésekor keletkezhetnek olyan gázok, amik rendkívül mérgezőek, sejtméregként hatnak.

Ezért is mondják a tűzoltók, hogy zárt térben keletkező tűz oltását mindig rájuk kell bízni – mert léteznek olyan mérgező gázok, amelyeknek a védőfelszerelés nélküli belégzés akár néhány másodperc alatt végzetes lehet.