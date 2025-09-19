1 órája
Tűz ütött ki egy szombathelyi gyerekszobában: fontos, amire a tűzoltók felhívták a figyelmet
Majdnem tragédia történt – fontos, amire szakértők figyelmeztetnek. Minden háztartásban veszélyt jelent ez, ahol elektromos roller van. A felrobbant roller töltés közben egyszerűen csak elfüstölt. A tűzoltók mondják a tanulságokat.
Mint ahogy beszámoltunk róla, szerda reggel, a Szent Márton utca egyik tízemeletes házának negyedik emeletén gyulladt ki egy Kukirin G2 elektromos roller. A tüzet a szombathelyi tűzoltók fékezték meg, majd átszellőztették az érintett lakást. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, de szerencsére személyi sérülés nem történt. A felrobbant roller története azonban szolgáljon tanulságul azok számára, akik elektromos rollert használnak - hívja fel a figyelmet a Rendészeti Államtitkárság.
Egy szombathelyi panellakás gyerekszobájában gyulladt ki a járgány – megpirítva az ágyat és a parkettát is. A tűzoltóknak nem volt nagy kihívás az este, de sokkal nagyobb baj is történhetett volna, ha ez a baleset mondjuk éjszaka történik és füstmérgezést vagy lakástüzet okoz. A roller kamasz tulajdonosa elmondta: rollere néhány napja beázott, szétszedte, próbálta kiszárítani, majd töltőre tette, ám az nem tért magához, sőt, fogta magát és lángra kapott.
Hogyan lehet elkerülni hogy kigyulladjon az elektromos roller?
A tűzoltók egyre többször találkoznak olyan háztartási balesetekkel, amit rollerek okoznak. Összeszedték, ezek a tanácsok, amivel segíthetnek elkerülni egy nagyobb bajt. Az elektromos roller biztonságos töltése nagyon fontos, hogy ne legyen lakástűz belőle. Ezeket kell tudnod: hogyan lehet elkerülni, hogy kigyulladjon az elektromos roller?
- A javítást intézze mindig szakember, ha elromlik a roller!
- Ha beázott, 3-4 napra, szabadon lévő, fedett helyen elkülönítése javasolt, ahol közel s távol nincs éghető anyag,
- Ha kigyullad, az oltást tűzoltókra kell bízni a felszabaduló, rendkívül mérgező gázok miatt,
- Mmindig gyári töltőt használj! Az utángyártott, olcsó adapterek túlmelegedést és zárlatot okozhatnak.
- Ne töltsd felügyelet nélkül! Főleg éjszaka, alvás közben veszélyes – ha baj történik, későn veszed észre.
- Tölts szilárd, nem éghető felületen! (pl. járólap, beton, fémasztal). Soha ne ágyban, kanapén vagy szőnyegen.
- Fontos tudni, hogy bizonyos műanyagok égésekor keletkezhetnek olyan gázok, amik rendkívül mérgezőek, sejtméregként hatnak.
Ezért is mondják a tűzoltók, hogy zárt térben keletkező tűz oltását mindig rájuk kell bízni – mert léteznek olyan mérgező gázok, amelyeknek a védőfelszerelés nélküli belégzés akár néhány másodperc alatt végzetes lehet.