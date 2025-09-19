szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ijesztő, ami történt

1 órája

Tűz ütött ki egy szombathelyi gyerekszobában: fontos, amire a tűzoltók felhívták a figyelmet

Címkék#lakástűz#baleset#roller#tűzoltók

Majdnem tragédia történt – fontos, amire szakértők figyelmeztetnek. Minden háztartásban veszélyt jelent ez, ahol elektromos roller van. A felrobbant roller töltés közben egyszerűen csak elfüstölt. A tűzoltók mondják a tanulságokat.

Vaol.hu

Mint ahogy beszámoltunk róla, szerda reggel, a Szent Márton utca egyik tízemeletes házának negyedik emeletén gyulladt ki egy Kukirin G2 elektromos roller. A tüzet a szombathelyi tűzoltók fékezték meg, majd átszellőztették az érintett lakást. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, de szerencsére személyi sérülés nem történt. A felrobbant roller története azonban szolgáljon tanulságul azok számára, akik elektromos rollert használnak - hívja fel a figyelmet a Rendészeti Államtitkárság.

felrobbant roller
Felrobbant roller: kigyulladt egy gyerekszoba Szombathelyen a baleset miatt

Tűz ütött ki egy szombathelyi gyerekszobában, felrobbant roller okozott bajt

 Egy szombathelyi panellakás gyerekszobájában gyulladt ki a járgány – megpirítva az ágyat és a parkettát is. A tűzoltóknak nem volt nagy kihívás az este, de sokkal nagyobb baj is történhetett volna, ha ez a baleset mondjuk éjszaka történik és füstmérgezést vagy lakástüzet okoz. A roller kamasz tulajdonosa elmondta: rollere néhány napja beázott, szétszedte, próbálta kiszárítani, majd töltőre tette, ám az nem tért magához, sőt, fogta magát és lángra kapott.

Hogyan lehet elkerülni hogy kigyulladjon az elektromos roller?

A tűzoltók egyre többször találkoznak olyan háztartási balesetekkel, amit rollerek okoznak. Összeszedték, ezek a tanácsok, amivel segíthetnek elkerülni egy nagyobb bajt. Az elektromos roller biztonságos töltése nagyon fontos, hogy ne legyen lakástűz belőle. Ezeket kell tudnod: hogyan lehet elkerülni, hogy kigyulladjon az elektromos roller?

  1.  A javítást intézze mindig szakember, ha elromlik a roller!
  2. Ha beázott, 3-4 napra, szabadon lévő, fedett helyen elkülönítése javasolt, ahol közel s távol nincs éghető anyag, 
  3. Ha kigyullad, az oltást tűzoltókra kell bízni a felszabaduló, rendkívül mérgező gázok miatt, 
  4. Mmindig gyári töltőt használj! Az utángyártott, olcsó adapterek túlmelegedést és zárlatot okozhatnak.
  5. Ne töltsd felügyelet nélkül! Főleg éjszaka, alvás közben veszélyes – ha baj történik, későn veszed észre.
  6. Tölts szilárd, nem éghető felületen! (pl. járólap, beton, fémasztal). Soha ne ágyban, kanapén vagy szőnyegen. 
  7. Fontos tudni, hogy bizonyos műanyagok égésekor keletkezhetnek olyan gázok, amik rendkívül mérgezőek, sejtméregként hatnak. 

Ezért is mondják a tűzoltók, hogy zárt térben keletkező tűz oltását mindig rájuk kell bízni – mert léteznek olyan mérgező gázok, amelyeknek a védőfelszerelés nélküli belégzés akár néhány másodperc alatt végzetes lehet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu