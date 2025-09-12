Kivégzőosztag elé kerüljetek - írta a Tisza-szimpatizáns a Vas Népe munkatársainak

Épp akkor írom ezeket a sorokat, amikor azt olvasom, hogy nyilvánoságra hozták azokat a felvételeket, amelyeken Charlie Kirk feltételezett gyilkosa menekül. 2025 szeptember 12-én Szombathelyről születnek ezek a sorok és azt gondolom, milyen megrendítő és messzi Charlie Kirk szomorú halála. Hosszasan mélázok azon, hogy hogyan fajulhat odáig a világ, hogy valakit csak úgy lelőnek? Mert mást gondol, mást érez és kiáll a nézetei mellett! Távolinak és hihetetlennek tűnik. Egészen addig, amíg rá nem nézek azokra a levelekre, amiket tegnap kaptam. Ezekben a levelekben szembe jön a magyar valóság, mégpedig halálos fenyegetés formájában.

Halálos fenyegetést kapott a Vas Népe szerkesztősége a Tisza Párt egyik szimpatizánsától

Fotó: Cseh Gábor

Halálos fenyegetést kaptunk egy Tisza-szimpatizánstól

Két érdekes „levél” is lapul a kupacban. Többször kaptam már hasonlót, megmondom őszintén immunis vagyok már ezekre. Azóta nem foglalkozok vele, amióta az egyik választási kampányban feljelentést tettem egy halálos fenyegetés miatt, de nem volt következménye. Szóval, évek óta jönnek a levelek. Eddig névtelenül, most a Tisza Párt egyik szimpatizánsa nevében. És most szólok, a következő sorok bizony túl mennek a jó ízlés és a normalitás határán.

Névtelen levélírónk egy képeslapon osztja meg mit szeretne, mi történjen a Vas Népe szerkesztőségének munkatársaival: „kivégzőosztag elé kerüljetek! Ám ekkor lenne igazi Rendszerváltás fajtalan Fidesz és cigány orbáni kommunisták!”

Az előbbi felütőmondat csak a bemelegítés. A nagyobb borítékban szintén egy írógéppel írt levél lapul. A boríték is beszédes. Feladóként: „ Az ezerrel tiltakozó többezer olvasó! TISZA SZIMPATIZÁNS” szerepel. Az igazán húsbavágó mondatok azonban még csak most következnek.

„ Mocskosságaid miatt a 3 ezer rohadékban vagy, aki súlyosan el lesz számoltatva egy új rendszerváltásban! Országpusztítók! – levélírónk ezt a mondatot nekem szánta és hosszasan értekezik arról, hogy a Tisza-adó mennyire jó lesz majd.

Fotó: Cseh Gábor

Aztán jönnek a kollégáim: „Te GANAJ TRÁGYA VAS NÉPE! VASNÉPÉSEK…..Unokáitok fognak, ha megmaradtok megölni benneteket!....DÖGTEMETŐBE valók! Piszkok!...Totális pusztulásban részesülhettek családostul! Akkor lehet szent béke a népek között Magyarországon! Ti a nép és az ország rákja kipusztulásotok után…Istent is kéri, hogy e vérengző gazemberek veletek együtt a dögkerben végződjenek családostul együtt! Isten minket így segítsen! …Aztán a rothadó buta fejetekkel mit vagytok oda TISZA korszerű adóreform-tervezete végett!....Rohadjon le a nyelvetek! Disznók, rohadó ganaj kommunisták! Tüzes vasat fognak a nyelvetekre rakni. Sokan mondják a kötelet is.....Istentől halált kérünk rátok családostul!....” A következő mondat pedig olyan hamis cselekményekkel és jelzőkkel illet, ami sérti a méltóságot, ezért megkértem fotós kollégámat, hogy takarja ki a képen is.