Fantasztikus luxusautó bukkant fel Szombathely belvárosában - fotók

Nem akármilyen autócsodára lehetett figyelmes az, aki nyitott szemmel járt hétfőn Szombathely belvárosában. Egy Ferrari Romáról van szó, ráadásul nem az olasz autómárkától megszokott tűzpiros, hanem rendhagyó fekete színben. Monacóban persze ez egy teljesen normális utcakép lenne, de ilyen luxusautókat azért ritkán lehet látni a vasi megyeszékhely belvárosában, ezért joggal akad meg rajta az ember szeme. Néhány hónapja szintén egy Ferrari keltett feltűnést Szombathelyen, amit nem más vezetett, mint a milliárdos üzletember, Jákob Zoli.

Egy Ferrari Roma parkol Szombathely belvárosában

Fotó: Szendi Péter

Ferrari Roma parkolt Szombathelyen