11 órája
Fantasztikus luxusautó bukkant fel Szombathely belvárosában - fotók
Egy fekete színű Ferrari parkolt hétfőn délután a vasi megyeszékhelyen.
Fotó: Szendi Péter
Nem akármilyen autócsodára lehetett figyelmes az, aki nyitott szemmel járt hétfőn Szombathely belvárosában. Egy Ferrari Romáról van szó, ráadásul nem az olasz autómárkától megszokott tűzpiros, hanem rendhagyó fekete színben. Monacóban persze ez egy teljesen normális utcakép lenne, de ilyen luxusautókat azért ritkán lehet látni a vasi megyeszékhely belvárosában, ezért joggal akad meg rajta az ember szeme. Néhány hónapja szintén egy Ferrari keltett feltűnést Szombathelyen, amit nem más vezetett, mint a milliárdos üzletember, Jákob Zoli.
Ferrari Roma parkolt Szombathelyen
A Ferrari Roma egy 2+2 üléses, front-mid motoros, hátsókerék-hajtású grand tourer, amely a márka modern dizájnfilozófiáját képviseli. A 3,9 literes, 612 lóerős V8-as motorral és 8 sebességes duplakuplungos váltóval rendelkezik. Az autó 0–100 km/h-ra körülbelül 3,4 másodperc alatt gyorsul, és végsebessége meghaladja a 320 km/h-t. A vételára olyan 84 millió forint körülről indul, de különböző extrákkal a határ egészen a csillagos ég.
