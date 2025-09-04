35 perce
Egyszülős családokhoz kerültek a csomagok: 15 vasi diák iskolakezdését segítették
Az Egyszülős Központ 165 család számára nyújtott támogatást az új tanév kezdete előtt. Vas vármegyében 15 diák táskáját töltötték meg a FICSAK Vas Vármegyei Szervezetével közösen.
"Büszkén jelentjük, hogy hétfőn sikeresen zártuk az Egyszülős Központtal közös, iskolakezdési akciónkat!" - osztotta meg a jó hírt közösségi oldalán a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) Vas vármegyei szervezete. Mint arról korábban írtunk: az Egyszülős Központ felhívására kilenc, gyermekét egyedül nevelő szülő adta be jelentkezését Vas vármegyéből: Szombathelyről, Celldömölkről, Vasvárról, Vépről és Sárvárról.
FICSAK vasi szervezete: 15 diák iskolatáskáját sikerült megtölteni
"Küldetésünk, hogy támogassuk a családokat, amiben csak tudjuk. Ezúttal a gyermeküket egyedül nevelők számára szerettük volna megkönnyíteni az iskolakezdést" - olvasható a bejegyzésben.
"Hálásak és büszkék vagyunk, hogy alig 3 nap leforgása alatt sikerült megtölteni 15 diák iskolatáskáját az egész tanévre! Ez nem jöhetett volna létre a Ti hozzájárulásotok nélkül!" - folytatták.
Egy videót is megosztottak az örömteli pillanatokról, amikor a családok Jagodits Zsuzsától, a FICSAK Vas vármegyei szervezetének elnökétől átvették a felajánlott csomagokat.
Országosan 165 családnak nyújtott támogatást az Egyszülős Központ
Az Egyszülős Központ 165 család számára nyújtott támogatást az új tanév kezdete előtt – közölte a központ szombaton az MTI-vel. Felidézték, hogy a
2022-es népszámlálás adatai szerint 341 ezer egyszülős család él Magyarországon. Minél idősebb a vizsgált korcsoport, annál magasabb azoknak a gyerekeknek az aránya, akik csak egyetlen szülővel élnek.
Óvodás korig ez a helyzet a gyerekek 15 százalékát, az általános iskolások 22 százalékát, a középiskolások 29 százalékát, a 19-24 éveseknek pedig több mint egyharmadát érinti – tették hozzá.
Ezt olvasta már?
Megéri gyermeket vállalni? A FICSAK vasi elnökével jártuk körül a témát