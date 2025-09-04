szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sikeres akció

58 perce

Egyszülős családokhoz kerültek a csomagok: 15 vasi diák iskolakezdését segítették

Címkék#iskolatáska#Egyszülős Központ#FICSAK Vármegyei Szervezete FICSAK Vas Vármegye#Jagodits Zsuzsa#iskolakezdés

Az Egyszülős Központ 165 család számára nyújtott támogatást az új tanév kezdete előtt. Vas vármegyében 15 diák táskáját töltötték meg a FICSAK Vas Vármegyei Szervezetével közösen.

"Büszkén jelentjük, hogy hétfőn sikeresen zártuk az Egyszülős Központtal közös, iskolakezdési akciónkat!" - osztotta meg a jó hírt közösségi oldalán a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) Vas vármegyei szervezete. Mint arról korábban írtunk: az Egyszülős Központ felhívására kilenc, gyermekét egyedül nevelő szülő adta be jelentkezését Vas vármegyéből: Szombathelyről, Celldömölkről, Vasvárról, Vépről és Sárvárról. 

 

FICSAK
Tizennégy vasi diák iskolakezdését támogatta az Egyszülős Központ és a FICSAK Vármegyei Szervezete 

 

FICSAK vasi szervezete: 15 diák iskolatáskáját sikerült megtölteni

"Küldetésünk, hogy támogassuk a családokat, amiben csak tudjuk. Ezúttal a gyermeküket egyedül nevelők számára szerettük volna megkönnyíteni az iskolakezdést" - olvasható a bejegyzésben.

"Hálásak és büszkék vagyunk, hogy alig 3 nap leforgása alatt sikerült megtölteni 15 diák iskolatáskáját az egész tanévre! Ez nem jöhetett volna létre a Ti hozzájárulásotok nélkül!" - folytatták. 

Egy videót is megosztottak az örömteli pillanatokról, amikor a családok Jagodits Zsuzsától, a FICSAK Vas vármegyei szervezetének elnökétől átvették a felajánlott csomagokat.

Országosan 165 családnak nyújtott támogatást az Egyszülős Központ

Az Egyszülős Központ 165 család számára nyújtott támogatást az új tanév kezdete előtt – közölte a központ szombaton az MTI-vel. Felidézték, hogy a 

2022-es népszámlálás adatai szerint 341 ezer egyszülős család él Magyarországon. Minél idősebb a vizsgált korcsoport, annál magasabb azoknak a gyerekeknek az aránya, akik csak egyetlen szülővel élnek.

Óvodás korig ez a helyzet a gyerekek 15 százalékát, az általános iskolások 22 százalékát, a középiskolások 29 százalékát, a 19-24 éveseknek pedig több mint egyharmadát érinti – tették hozzá.

 

Ezt olvasta már? 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu