Csaknem 700 ezer forint az átlagkereset! - Itt a legfrissebb jelentés a fizetésekkel kapcsolatban

2025 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. Előbbi 9, utóbbi 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Megnéztük azt is, miként alakultak a fizetések Vasban.

Kidreült, mekkora volt az átlagfizetés júliusban

Fotó: Pesti Tamás

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki. A statisztikai jelentésben megjegyzik azt is, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el,ez mintegy 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.