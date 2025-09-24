50 perce
Csaknem 700 ezer forint az átlagkereset! - Itt a legfrissebb jelentés a fizetésekkel kapcsolatban
Friss adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal, kiderült mennyit kerestünk. Országosan hétszázer forint alatt maradt a bruttó átlagfizetés júliusban.
2025 júliusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. Előbbi 9, utóbbi 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Megnéztük azt is, miként alakultak a fizetések Vasban.
Ekkora volt az átlagfizetés júliusban
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki. A statisztikai jelentésben megjegyzik azt is, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el,ez mintegy 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Vasban eddig az első félévi adatok ismertek, e szerint a bruttó átlagkereset 619 866 forint vármegyénkben.