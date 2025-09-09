2 órája
Fizioterápia világnapja: együtt mozdult a vármegye - fotók
Szeptember 8. a fizioterápia világnapja. Az alkalomból Együtt mozdul a vármegye címmel egész napos, sőt hetes programsorozatot szervezett a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház számos intézmény bevonásával. A Szombathely és Járása EFI gyógytornász vezette foglalkozást hirdetett ülőmunkát végzőknek. Oda is benéztünk.
Fotó: Cseh Gábor
1951. szeptember 8-án alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége, ennek állít emléket a fizioterápia világnapja. A világszövetséghez éppen harminc éve csatlakozott a Magyar Gyógytornászok Társasága. A dátum a Markusovszky-kórház életében is lényeges, hiszen 1995-ben indult el önálló osztályként a központi Fizioterápiás Osztály, elevenítette fel Altmajer Beáta ápolási igazgató.
Mint mondta, a szűk körű ünneplés helyett a kórház vezetése úgy döntött, hogy kiterjesztik a programot az egész vármegyére. Több cél is vezérelte őket: fel akarják hívni a figyelmet az egészséges életmódra, a rendszeres testmozgás fontosságára, a megfelelő táplálkozásra és népszerűsíteni szeretnék a területen dolgozók hivatását.
Majd a fizioterápia világnapja köré szervezett gazdag eseménysort ismertette. Hétfőn délelőtt a vármegye összes szociális intézetében 20 perces átmozgató tornára hívták a lakókat és a dolgozókat. Ahol nincs önálló gyógytornász, oda a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjából érkeztek gyógytornász hallgatók. Az Együtt mozdul a vármegye programban pedig az ülő munkát végzők figyelmét hívták fel a mindennapi mozgás fontosságára. Felhívásuk mellé állt Vámos Zoltán főispán, rajta keresztül a Vas Vármegyei Kormányhivatal. Levelet írtak a vármegye összes gyárigazgatójának, minden önkormányzatának és olyan intézetének, ahol ülőmunkát végeznek. Kezdeményezésükhöz sokan és örömmel csatlakoztak – erről fotókat is mutatott az ápolási igazgató. A kórház két gyógytornásza – Bokori-Szabó Kitti és Lajos Szilárdné pedig könnyed, online irodai tornára (nyak-váll-gerinc) hívták az érdeklődőket. A videót a YouTube-on bárki megnézheti.
Fotók: Cseh Gábor
Az egészség és a mozgás jegyében
A hét további napjai is az egészség és a mozgás jegyében telnek a kórházban. Altmajer Beáta végül kiemelte: minden telephelyükön nagyon fontosnak tartják dolgozóik egészségének megőrzését, a stresszoldást, feltöltődést. Mindenhol biztosítanak lehetőséget a napi feladatok mellett az átmozgatásra, a rekreációra. Pénteken pedig vidám közös tornával ér véget a hét.
A kórház Romhányi-termében a rehabilitáció, a fizioterápia fontosságát emelte ki köszöntőjében dr. Lippai Norbert főigazgató. Előadásában a kórház hosszú távú stratégiájáról beszélt a rehabilitációs ellátás szemszögéből. Szakmai előadásokkal folytatódott a hétfői tanácskozás.
A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága egy országos sorozat keretében ingyenes mozgásos programokkal készült hétfőn az érdeklődőknek. A Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Tolvajné Kovács Ágota gyógytornász foglalkozásának adott helyszínt, így csatlakoztak a kezdeményezéshez.