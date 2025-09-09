szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programsorozat

53 perce

Fizioterápia világnapja: együtt mozdult a vármegye - fotók

Címkék#kórház#fizioterápia világnap#Fizioterápiás Osztály#rehabilitáció

Szeptember 8. a fizioterápia világnapja. Az alkalomból Együtt mozdul a vármegye címmel egész napos, sőt hetes programsorozatot szervezett a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház számos intézmény bevonásával. A Szombathely és Járása EFI gyógytornász vezette foglalkozást hirdetett ülőmunkát végzőknek. Oda is benéztünk.

Tóth Katalin
Fizioterápia világnapja: együtt mozdult a vármegye - fotók

Fotó: Cseh Gábor

1951. szeptember 8-án alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége, ennek állít emléket a fizioterápia világnapja. A világszövetséghez éppen harminc éve csatlakozott a Magyar Gyógytornászok Társasága. A dátum a Markusovszky-kórház életében is lényeges, hiszen 1995-ben indult el önálló osztályként a központi Fizioterápiás Osztály, elevenítette fel Altmajer Beáta ápolási igazgató. 

A fizioterápia világnapja a markusovszky-kórházban
A fizioterápia világnapja: harmincéves a Fizioterápiás Osztály, erről Szabó Csilla osztályvezető gyógytornász tartott előadást.
Fotó: Cseh Gábor

Fizioterápia világnapja: együtt mozdult a vármegye 

Mint mondta, a szűk körű ünneplés helyett a kórház vezetése úgy döntött, hogy kiterjesztik a programot az egész vármegyére. Több cél is vezérelte őket: fel akarják hívni a figyelmet az egészséges életmódra, a rendszeres testmozgás fontosságára, a megfelelő táplálkozásra és népszerűsíteni szeretnék a területen dolgozók hivatását. 

Majd a fizioterápia világnapja köré szervezett gazdag eseménysort ismertette. Hétfőn délelőtt a vármegye összes szociális intézetében 20 perces átmozgató tornára hívták a lakókat és a dolgozókat. Ahol nincs önálló gyógytornász, oda a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjából érkeztek gyógytornász hallgatók. Az Együtt mozdul a vármegye programban pedig az ülő munkát végzők figyelmét hívták fel a mindennapi mozgás fontosságára. Felhívásuk mellé állt Vámos Zoltán főispán, rajta keresztül a Vas Vármegyei Kormányhivatal. Levelet írtak a vármegye összes gyárigazgatójának, minden önkormányzatának és olyan intézetének, ahol ülőmunkát végeznek. Kezdeményezésükhöz sokan és örömmel csatlakoztak – erről fotókat is mutatott az ápolási igazgató. A kórház két gyógytornásza – Bokori-Szabó Kitti és Lajos Szilárdné pedig könnyed, online irodai tornára (nyak-váll-gerinc) hívták az érdeklődőket. A videót a YouTube-on bárki megnézheti. 

Fizioterápia világnapja: együtt mozdult a vármegye

Fotók: Cseh Gábor

Az egészség és a mozgás jegyében 

A hét további napjai is az egészség és a mozgás jegyében telnek a kórházban. Altmajer Beáta végül kiemelte: minden telephelyükön nagyon fontosnak tartják dolgozóik egészségének megőrzését, a stresszoldást, feltöltődést. Mindenhol biztosítanak lehetőséget a napi feladatok mellett az átmozgatásra, a rekreációra. Pénteken pedig vidám közös tornával ér véget a hét. 

A kórház Romhányi-termében a rehabilitáció, a fizioterápia fontosságát emelte ki köszöntőjében dr. Lippai Norbert főigazgató. Előadásában a kórház hosszú távú stratégiájáról beszélt a rehabilitációs ellátás szemszögéből. Szakmai előadásokkal folytatódott a hétfői tanácskozás. 

A Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága egy országos sorozat keretében ingyenes mozgásos programokkal készült hétfőn az érdeklődőknek. A Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI) Tolvajné Kovács Ágota gyógytornász foglalkozásának adott helyszínt, így csatlakoztak a kezdeményezéshez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu