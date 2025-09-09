Fizioterápia világnapja: együtt mozdult a vármegye - fotók

1951. szeptember 8-án alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége, ennek állít emléket a fizioterápia világnapja. A világszövetséghez éppen harminc éve csatlakozott a Magyar Gyógytornászok Társasága. A dátum a Markusovszky-kórház életében is lényeges, hiszen 1995-ben indult el önálló osztályként a központi Fizioterápiás Osztály, elevenítette fel Altmajer Beáta ápolási igazgató.

A fizioterápia világnapja: harmincéves a Fizioterápiás Osztály, erről Szabó Csilla osztályvezető gyógytornász tartott előadást.

Fotó: Cseh Gábor

Fizioterápia világnapja: együtt mozdult a vármegye

Mint mondta, a szűk körű ünneplés helyett a kórház vezetése úgy döntött, hogy kiterjesztik a programot az egész vármegyére. Több cél is vezérelte őket: fel akarják hívni a figyelmet az egészséges életmódra, a rendszeres testmozgás fontosságára, a megfelelő táplálkozásra és népszerűsíteni szeretnék a területen dolgozók hivatását.

Majd a fizioterápia világnapja köré szervezett gazdag eseménysort ismertette. Hétfőn délelőtt a vármegye összes szociális intézetében 20 perces átmozgató tornára hívták a lakókat és a dolgozókat. Ahol nincs önálló gyógytornász, oda a PTE ETK Szombathelyi Képzési Központjából érkeztek gyógytornász hallgatók. Az Együtt mozdul a vármegye programban pedig az ülő munkát végzők figyelmét hívták fel a mindennapi mozgás fontosságára. Felhívásuk mellé állt Vámos Zoltán főispán, rajta keresztül a Vas Vármegyei Kormányhivatal. Levelet írtak a vármegye összes gyárigazgatójának, minden önkormányzatának és olyan intézetének, ahol ülőmunkát végeznek. Kezdeményezésükhöz sokan és örömmel csatlakoztak – erről fotókat is mutatott az ápolási igazgató. A kórház két gyógytornásza – Bokori-Szabó Kitti és Lajos Szilárdné pedig könnyed, online irodai tornára (nyak-váll-gerinc) hívták az érdeklődőket. A videót a YouTube-on bárki megnézheti.