1 órája
Fő téri üzletek: mi lesz a szombathelyi belvárossal? - Fórumot szervez a kamara
A szombathelyi belváros üzletei közül egyre több húzza le a rolót, ami komoly aggodalmat kelt a városban. A témában lapunknak nyilatkozók is szorgalmazták már: örülnének, ha az illetékesek meghallgatnák őket, és a közös problémára közösen keresnének megoldást. Jövő héten kereskedelmi fórumot tartanak a városházán.
A Fő téri üzletek Szombathelyen az utóbbi években sorra zárnak be, sok helyen üres kirakatok fogadják a belvárosba érkezőket. Az üzletbezárási hullám egyre erőteljesebb, és az nemcsak a vásárlókat és a vállalkozókat aggasztja. A témával lapunk is többször foglalkozott.
Szombathely Fő tere: lassan kirakhatjuk a bezárt táblát
Ezzel a címmel közöltünk cikket augusztus 2-án. Annak jártunk utána, mi lehet az oka a belvárosi üzletbezárásoknak. Az egyik üzletvezető mutatott rá akkor:
Ha nincs nyitva kávézó, étterem, szórakozóhely, akkor elmarad az érdeklődés. Igen ám, de ha nincs érdeklődés, előbb bezár az üzlet, vendéglő – és így tovább. Még kevesebb érdeklődő, még több bezáró és kiadó üzlet. Tényleg ördögi kör – nyilatkozta akkor.
Szóvá tette azt is, szerinte kevés a Fő téri rendezvény. Karnevál, advent, húsvét, néhány egyéb kisebb alkalom – és kész. Több koncert kellene, sokakat megcélozva – fiatalabbat és idősebbet is.
Mint ahogy azt is szorgalmazta: egy fontos és jó lehetőség lenne, ha leülnének a város vezetésével. Ha meghallgatnák őket, és közösen keresnének megoldást: a közös problémára.
Fő téri üzletek Szombathelyen: mit tehetünk a bezárási hullám ellen?
A Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervez most kereskedelmi fórumot, ahol lehetőség nyílik arra, hogy az érintettek közösen vitassák meg a helyzetet, és megosszák tapasztalataikat. A fórum szeptember 9-én, kedden 15 órakor kezdődik a szombathelyi városháza nagytermében. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők minden vállalkozót, kereskedőt, érdeklődőt várnak, akik szeretnének hozzászólni a témához, vagy kíváncsiak a belváros jövőjét érintő gondolatokra.
Kedvenc helyeink, amik az elmúlt egy évben zártak be Vasban
A rendezvény célja, hogy közös gondolkodással keressenek megoldást a belváros kihívásaira. A fórum nyitott térként szolgál a vélemények megosztására, ahol az üzletek helyzetéről, a vásárlói szokások átalakulásáról, valamint a belváros élhetőségének megőrzéséről is szó lesz.
Regisztrálni a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján keresztül lehet: regisztrációs link.
Kipróbálták, milyen idősnek, várandósnak lenni, fogyatékossággal élni