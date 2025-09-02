Fő téri üzletek: mi lesz a szombathelyi belvárossal? - Fórumot szervez a kamara

A Fő téri üzletek Szombathelyen az utóbbi években sorra zárnak be, sok helyen üres kirakatok fogadják a belvárosba érkezőket. Az üzletbezárási hullám egyre erőteljesebb, és az nemcsak a vásárlókat és a vállalkozókat aggasztja. A témával lapunk is többször foglalkozott.

Fotó: Gombos Kálmán

Szombathely Fő tere: lassan kirakhatjuk a bezárt táblát

Ezzel a címmel közöltünk cikket augusztus 2-án. Annak jártunk utána, mi lehet az oka a belvárosi üzletbezárásoknak. Az egyik üzletvezető mutatott rá akkor:

Ha nincs nyitva kávézó, étterem, szórakozóhely, akkor elmarad az érdeklődés. Igen ám, de ha nincs érdeklődés, előbb bezár az üzlet, vendéglő – és így tovább. Még kevesebb érdeklődő, még több bezáró és kiadó üzlet. Tényleg ördögi kör – nyilatkozta akkor.

Szóvá tette azt is, szerinte kevés a Fő téri rendezvény. Karnevál, advent, húsvét, néhány egyéb kisebb alkalom – és kész. Több koncert kellene, sokakat megcélozva – fiatalabbat és idősebbet is.