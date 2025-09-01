szeptember 1., hétfő

Színvonalas rendezvény

45 perce

Itt a viszáki kettesfogathajtó bajnokság eredménye!

Címkék#eredmények#Kettesfogathajtó#bajnokság#Varga Márk

Szépséges környezetben, kiélezett és szoros verseny eredményeként dőlt el, kik indulhatnak majd a döntőkön. A nézők kiváló fogathajtóknak szurkolhattak!

Gombos Kálmán

A hétvégén Viszákon, színvonalas rendezés és országos döntőkhöz méltóan felépített pályavezetés mellett zárták a Vas vármegyei kettesfogathajtó bajnokságot. A hajtóknak idén négy forduló állt rendelkezésére: Gencsapátiban, Szelestén, Nagygeresden, valamint Viszákon, melyek közül a három legjobb eredményük számított, hogy eldöntsék, ki lesz az év bajnoka, valamint azt, hogy kik kvalifikálódnak a régiós és országos döntőkre. Ezt az országos döntőt októberben vármegyénkben, Lukácsháza sportegyesülete rendezi, így minden hajtó szeretett volna bekerülni a két-három fős csapatba – mesélte lapunknak Varga Márk, a Vas vármegyei fogathajtó szakág referense.

Fogathajtó bajnokság: itt vannak az eredmények Viszákról
Fogathajtó bajnokság: itt vannak az eredmények Viszákról
Fotó: VN/Varga Márk

A legjobb fogathajtók

A versenyzők felkészültségét, szorgalmát és elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, hogy az utolsó forduló előtt egyedül Komálovics Ottó bajnoki címe vált biztossá, aki az első három forduló alappályáit hibátlanul teljesítette – azonban az összes többi helyezésért nyitott küzdelem zajlott. Végezetül Geröly Tibor szerezte meg a második, Fülöp Roland a harmadik, Novák Szabolcs a negyedik, Bíró Attila az ötödik, Bödő János pedig a hatodik helyezést. Őket követte Szabó Norbert, Nagy Róbert, Grúber Anna és Németh Szabolcs.

Így Komálovics Ottó, Geröly Tibor, Fülöp Roland csapatban, Novák Szabolcs pedig egyéni indulóként képviselheti vármegyénket a Kapuváron szervezett régiós döntőn, majd hozzájuk csatlakozik Bíró Attila és Bödő János a lukácsházi országos döntő küzdelmeire.

A képen a díjazottak, balról jobbra: Geröly Tibor 2., Komálovics Ottó 1., Fülöp Roland 3., Novák Szabolcs 4., Bíró Attila 5., Bödő János 6. Díjátadók balról jobbra: Avas József, Viszák község polgármestere, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Dr. Takáts Eszter, a Vas Vármegyei Lovassport Egyesület elnöke és Varga Márk a Vas vármegyei fogathajtó szakág referense.

