1 órája
Sportparkokat, játszótereket ellenőriztek: súlyos hiányosságot is találtak
A fogyasztóvédelmi hatóság nyári vizsgálatai során több hiányosságot és súlyos szabálytalanságot is feltártak a szórakoztató- és sporteszközöknél. A cél, hogy a családok biztonságban tölthessék el szabadidejüket, ezért idén kiemelt szerepet kaptak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések.
A fogyasztóvédelmi ellenőrzések idén is kiterjedtek a strandok, aquaparkok, kalandparkok, kültéri fitneszparkok berendezéseire, de az ellenőrzött létesítmények között volt sok játszótér is. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) éves programja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal munkatársai is számos helyszínen vizsgálták az eszközök biztonságosságát, dokumentációját és használhatóságát. A cél mindenütt ugyanaz: kiszűrni a szabálytalanul működő, balesetveszélyes eszközöket, és biztosítani, hogy a családok nyugodtan szórakozhassanak.
Fogyasztóvédelmi ellenőrzések: szabálytalanságok Vasban
A Vas Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a megyében négy esetben kisebb hiányosságot találtak az ellenőrök. Ezek főként dokumentációs mulasztások voltak, amelyeket rövid határidőn belül pótolni kellett.
Súlyosabb problémák hat esetben fordultak elő: volt, ahol hiányzott az érvényes biztonsági tanúsítvány, máshol olyan eszközt üzemeltettek, amely közvetlenül veszélyeztette a látogatók testi épségét. Ezekben az esetekben a hatóság bírságot szabott ki, és ahol szükséges volt, azonnal megtiltotta az eszközök használatát, amíg a hibákat nem orvosolták.
Mit vizsgálnak az ellenőrök?
Az ellenőrzések nem csupán az eszközök fizikai állapotát érintették. Fontos szempont például:
- rendelkezik-e az eszköz a szükséges megfelelőségi tanúsítványokkal,
- feltüntették-e pontosan a terhelhetőséget,
- szabályosan vezetik-e az üzemeltetési naplót,
- a kezelőszemélyzet rendelkezik-e megfelelő képesítéssel.
A kondiparkoknál és kültéri fitneszberendezéseknél azt is ellenőrizték, hogy a kihelyezett táblák tartalmazzák-e a szükséges biztonsági információkat.
A biztonság közös felelősség
A hatóság hangsúlyozza: a fogyasztóvédelmi ellenőrzések célja a balesetek megelőzése és a biztonságos szórakozás garantálása. Ehhez azonban nemcsak az üzemeltetők szabálykövetése szükséges, hanem a látogatók körültekintése is. Az eszközöket használóknak érdemes figyelniük a kihelyezett tájékoztatásokra, és mindig követniük kell a kezelőszemélyzet utasításait.
Ősszel is folytatódnak az ellenőrzések
A Vas Vármegyei Kormányhivatal munkatársai ősszel is folytatják a vizsgálatokat, különösen a magasabb kockázatot jelentő berendezéseknél, például a nagy sebességű csúszdáknál, mászófalaknál és kötélpályáknál. A cél változatlan: biztonságos szórakozás minden korosztály számára.