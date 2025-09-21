Sportparkokat, játszótereket ellenőriztek: súlyos hiányosságot is találtak

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések idén is kiterjedtek a strandok, aquaparkok, kalandparkok, kültéri fitneszparkok berendezéseire, de az ellenőrzött létesítmények között volt sok játszótér is. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) éves programja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal munkatársai is számos helyszínen vizsgálták az eszközök biztonságosságát, dokumentációját és használhatóságát. A cél mindenütt ugyanaz: kiszűrni a szabálytalanul működő, balesetveszélyes eszközöket, és biztosítani, hogy a családok nyugodtan szórakozhassanak.

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések: ezúttal a szabadtéri eszközök kerültek górcső alá

Illusztráció: VN-archív

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések: szabálytalanságok Vasban

A Vas Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a megyében négy esetben kisebb hiányosságot találtak az ellenőrök. Ezek főként dokumentációs mulasztások voltak, amelyeket rövid határidőn belül pótolni kellett.

Súlyosabb problémák hat esetben fordultak elő: volt, ahol hiányzott az érvényes biztonsági tanúsítvány, máshol olyan eszközt üzemeltettek, amely közvetlenül veszélyeztette a látogatók testi épségét. Ezekben az esetekben a hatóság bírságot szabott ki, és ahol szükséges volt, azonnal megtiltotta az eszközök használatát, amíg a hibákat nem orvosolták.

Mit vizsgálnak az ellenőrök?

Az ellenőrzések nem csupán az eszközök fizikai állapotát érintették. Fontos szempont például:

rendelkezik-e az eszköz a szükséges megfelelőségi tanúsítványokkal,

feltüntették-e pontosan a terhelhetőséget,

szabályosan vezetik-e az üzemeltetési naplót,

a kezelőszemélyzet rendelkezik-e megfelelő képesítéssel.

A kondiparkoknál és kültéri fitneszberendezéseknél azt is ellenőrizték, hogy a kihelyezett táblák tartalmazzák-e a szükséges biztonsági információkat.

A biztonság közös felelősség

A hatóság hangsúlyozza: a fogyasztóvédelmi ellenőrzések célja a balesetek megelőzése és a biztonságos szórakozás garantálása. Ehhez azonban nemcsak az üzemeltetők szabálykövetése szükséges, hanem a látogatók körültekintése is. Az eszközöket használóknak érdemes figyelniük a kihelyezett tájékoztatásokra, és mindig követniük kell a kezelőszemélyzet utasításait.