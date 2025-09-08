szeptember 8., hétfő

Közlekedés

58 perce

Autósok figyelem! Fokozott rendőri ellenőrzésre kell számítani

Címkék#biztonság#rendőrség#ellenőrzés

A Körmendi Rendőrkapitányság megbízott vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el.

Vaol.hu

A Rendőrség hivatalos oldalán tett közzé, hogy Kercsmár István r. alezredes 2025. szeptember 12-én 12 órától 2025. szeptember 13-án 24 óráig a Körmendi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

 


 

 

